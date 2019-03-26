Ford может полностью уйти с российского авторынка летом 2019 года

Компания Ford уже этим летом может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России, оставшись только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным издания, переговоры с потенциальными покупателями российских активов СП Ford Sollers при участии правительства РФ уже ведутся. Окончательные планы реструктуризации компании станут известны уже 27 марта.

По словам источников издания, продажи легковых автомобилей Ford в последнее время шли плохо, в отличие от LCV. Таким образом, речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, тогда как площадка в Елабуге может быть сохранена для выпуска LCV. Не исключено, что в Елабуге также сохранится выпуск Ford Explorer и Kuga.

Источники издания также не исключают более радикальный сценарий, предполагающий полный уход Ford из России по примеру другого американского автопроизводителя General Motors. В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к заключению специнвестконтракта, без которого невозможно получить доступ к промсубсидиям. Без них производство в РФ будет нерентабельным. По данным издания, заявка на СПИК СП Ford Sollers была готова еще в 2018 году, но сейчас работа по ней не ведется.