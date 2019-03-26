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Московский листок

РПЦ: в России через 30 лет не останется русских

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 2

Через три десятилетия азиатскую часть России будут населять китайцы, а европейскую – мусульмане, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

" Это не кризис, это уже катастрофа. Украина, Белоруссия, Россия - они вымирают. Нам вообще, как государству русскому осталось лет 30. На европейской части мусульмане будут жить, а азиатская - китайская", - заявил священник.

По его словам, современной России уготована судьба Византии. Смирнов напомнил, что в свое время она была центром мира, а теперь "и не пахнет этой Византией". Он отметил, что в Москве из колокольни Ивана Великого "хороший минарет получится", если снять с нее крест.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Читатель4 написал 26.03.2019 13:19
Как раз этого и добивается нынешняя власть. Все идет по плану. Но господь то все равно вмешается рано или поздно
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 26.03.2019 13:15
Что попы засуетились? Паству отбирают? Денежные ручейки иссякать начали.
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