"Единая Россия" назвала себя партией лучших людей России

Член Высшего совета ЕР сенатор Франц Клинцевич заявил, что в "Единой России" состоят лучшие люди России. "Что же касается "Единой России", то там есть разные люди, но в большинстве своем это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение", - цитирует сенатора портал Regions.ru.

По его словам, все попытки дискредитации власти, которые происходят в последнее время, являются результатом деятельности "пятой колонны". "Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию — это лучше всего", - заключил парламентарий.

Он также отметил, что для российской политической системы вполне достаточно "тех пяти партий, которые представлены сегодня в Государственной Думе".