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Московский листок

"Единая Россия" назвала себя партией лучших людей России

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 4

"Единая Россия" назвала себя партией лучших людей России

Член Высшего совета ЕР сенатор Франц Клинцевич заявил, что в "Единой России" состоят лучшие люди России. "Что же касается "Единой России", то там есть разные люди, но в большинстве своем это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение", - цитирует сенатора портал Regions.ru.

По его словам, все попытки дискредитации власти, которые происходят в последнее время, являются результатом деятельности "пятой колонны". "Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию — это лучше всего", - заключил парламентарий.

Он также отметил, что для российской политической системы вполне достаточно "тех пяти партий, которые представлены сегодня в Государственной Думе".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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специально
изверги написал 26.03.2019 14:50
на штраф провоцируют.....
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 26.03.2019 14:29
Нравится это кому-то или нет, но ...
================================
... но Волга впадает в Каспийское море.
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судя по всему посадка его коллеги
корнхолио написал 26.03.2019 14:11
сенатора-единороса Арашукова дело рук пятой колоны
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(без названия)
Смешно! написал 26.03.2019 13:59
Понятно. Клинцевичи и клишасы - лучшие люди России. Единой.
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