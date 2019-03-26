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Московский листок

"Суверенный Рунет" подорожал до 30 миллиардов рублей

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 0

"Суверенный Рунет" подорожал до 30 миллиардов рублей

На реализацию законопроекта о суверенном рунете будет выделено 30 миллиардов рублей, что на 10 миллиардов больше, чем предполагали авторы проекта месяц назад, сообщает РБК.

Единственная публичная оценка расходов на «суверенный Рунет» была озвучена одгим из авторов инициативы сенатором Андреем Клишасом в начале февраля. По его словам, на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд руб. бюджетных средств. Однако в последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб., большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета.

Предполагается, что 20,8 миллиарда рублей будет потрачено на закупку оборудования для обеспечения безопасности рунета, еще около 4,5 миллиарда - на сбор информации о маршрутах трафика в интернете и на управление специализированным ПО. Кроме того, 5,5 миллиарда рублей предполагается выделить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации.

 



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