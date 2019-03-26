Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

В течение ближайших шести лет налоги в стране корректировать не будут, заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. "Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, решение о повышении НДС до 20 процентов было принято для того, чтобы найти средства на нацпроекты. "Мы приняли непростое, но принципиальное решение в сфере налогов. С этого года повышен НДС до 20%. Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты, напомню. Нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности и торговли", - сказал глава правительства.