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Московский листок

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 4

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

В течение ближайших шести лет налоги в стране корректировать не будут, заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. "Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, решение о повышении НДС до 20 процентов было принято для того, чтобы найти средства на нацпроекты. "Мы приняли непростое, но принципиальное решение в сфере налогов. С этого года повышен НДС до 20%. Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты, напомню. Нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности и торговли", - сказал глава правительства.

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик2007 написал 26.03.2019 16:23
Айфончика пора в клетку, детям показывать какие есть ничтожества?
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(без названия)
kirilis написал 26.03.2019 16:19
Все прут в космос и бадминтон надо развивать. И держитесь здесь!
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Re: великие слова великого человека!...
и отобедать написал 26.03.2019 16:05
поминальный обед в его честь..
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великие слова великого человека!...
Тень написал 26.03.2019 15:24
Этому человеку можно доверять!
Свобода лучше чем несвобода!
Инновации и модернизации!
Великие стройки и освоение территорий!
Налоги менять не будем!Но не налоговые отчисления внесем в налоговый кодекс!
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