Сенатора Арашукова проверят на вменяемость

Следственный комитет РФ намерен проверить на вменяемость временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества. Об этом, как передает РИА Новости, заявил следователь на заседании Басманного суда в Москве.

"По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал следователь в суде.

Сам Рауф Арашуков попросил перевести его под домашний арест, отметив, что не понимает, в чем его обвиняют.

Во вторник Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении сроков ареста до 30 июня сенатору Рауфу Арашукову, его двоюродному брату, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову, а также директору филиала ООО «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алану Кятову.

Напомним, сенатора Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. Позже были арестованы его отец Рауль, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома», и несколько родственников.