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Московский листок

Сенатора Арашукова проверят на вменяемость

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 3

Сенатора Арашукова проверят на вменяемость

Следственный комитет РФ намерен проверить на вменяемость временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества. Об этом, как передает РИА Новости, заявил следователь на заседании Басманного суда в Москве.

"По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал следователь в суде.

Сам Рауф Арашуков попросил перевести его под домашний арест, отметив, что не понимает, в чем его обвиняют.

Во вторник Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении сроков ареста до 30 июня сенатору Рауфу Арашукову, его двоюродному брату, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову, а также директору филиала ООО «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алану Кятову.

Напомним, сенатора Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. Позже были арестованы его отец Рауль, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома», и несколько родственников.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Рафик невиновен
Alex написал 26.03.2019 16:08
Да что вменяемость. Сразу на принудительное лечение в Монте-Карло (с)
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счас
полетят написал 26.03.2019 16:02
в дурку инвестиции.
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походу надо проверить
корнхолио написал 26.03.2019 15:58
все верхнюю палату и нижнюю на вменяемость. Сдается мне мы узнаем много интересного
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