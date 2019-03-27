Жильцы, жулики, приставы

В середине марта 2019 г. жильцам дома на Ставропольской 17 (Москва) начали приходить очередные письма счастья от судебных приставов. Их известили о том, что выезд за границу для них закрыт на полгода.

Ранее, в ноябре 2018-го со сбербанковских карт жильцов данного дома были списаны деньги. Официальное обоснование – штраф за невыполнение решения суда об освобождении жилплощади, размер штрафа - 5 тысяч. Приставы не брезговали ничем - ни детскими пособиями, ни пенсиями по инвалидности, реально они забрали с каждого жильца сколько смогли, сколько нашли на карте: от 3-х до 22-х тысяч.

А еще ранее, 8 сентября 2018 года, дом подвергся нападению судебных приставов. Служители правосудия громили квартиры, избивали жильцов, однако, в результате того, что история практически мгновенно получила широкий резонанс, были вынуждены покинуть дом, не завершив экзекуцию.

Всё это происходит потому, что жильцы дома отказываются дарить чиновникам честно заработанное жильё.

Напоминаем, по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, бывшие общежития, такие как дом на Ставропольской, 17, должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Однако дом был захвачен Росимуществом и его марионеточной конторой «Промэкс» (на данный момент Росимущество нашло для этого другую контору - «МИРЭА»). Жуликами были в 2016-м году пробиты судебные решения о выселении значительной части жильцов дома. Жильцы заняли оборону.

В настоящее время Росимущество пытается зачистить лакомый дом самыми разными способами. Жильцам периодически отключают коммуникации. На них натравливают судебных приставов, неизвестных в масках и прочих врагов трудового народа.