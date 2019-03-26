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Московский листок

Бывшего министра Абызова обвиняют в создании ОПГ и хищении 4 млрд рублей

Опубликовано 26.03.2019 в разделе комментариев 2

Бывшего министра Абызова обвиняют в создании ОПГ и хищении 4 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Как передает РИА Новости, бывшего чиновника заподозрили в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", в полном объеме были выведены за рубеж.

Помимо Абызова в уголовном деле фигурируют еще пять человек — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. По данным СКР, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, которое поставило под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.

По данным источников Интерфакса, экс-министр был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.

"Михаил Абызов задержан. Окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в последнее время Абызов проживал за рубежом - в Италии и США. "Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в уголовном деле в отношении Абызова "могут появиться новые эпизоды мошенничества".

Согласно УК России, деяния, предусмотренные статьей об организации или участии в преступном сообществе, предполагают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
**** написал 26.03.2019 21:04
Ну, чем не ежовщина?!...
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Одна ОПГ
Потусторонний написал 26.03.2019 20:48
Одна ОПГ громит другую. Выживет лишь "крысиный король"
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