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Московский листок

Генпрокуратура: в 2018 году уволены 1303 чиновников-коррупционеров

Опубликовано 27.03.2019 в разделе комментариев 0

Генпрокуратура: в 2018 году уволены 1303 чиновников-коррупционеров

В России в 2018 году было уволено 1 303 чиновника в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"За 2018 год в результате прокурорского вмешательства 1 303 должностных лица уволены по данному основанию (в 2017 году. — 1251)", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что основанием для применения такого дисциплинарного взыскания служат "такие грубые коррупционные правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов".

В качестве примера ведомство приводит увольнение заместителя главы управления ФАС по Петербургу. "В справках о своих доходах за последние несколько лет он не отражал сведения о наличии в собственности долей участия в коммерческих организациях, а также получение дохода от данных организаций в размере более 10 млн рублей", - отметили в ведомстве.

 



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