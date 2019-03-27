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Московский листок

Второй путинский министр оказался в тюрьме

Опубликовано 27.03.2019 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Второй путинский министр оказался в тюрьме

Абызов стал вторым после Алексея Улюкаева министром из предыдущего состава правительства, задержанным сотрудниками ФСБ. В последнее время он жил в Италии,  прилетел в Москву под какие-то гарантии безопасности на день рождения бывшего коллеги по правительству. И был арестован. 

Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых много зарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.). В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162-е место.

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» [СИБЭКО] и ОАО «Региональные электрические сети» [РЭС], осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

***

Личная судьба г-на Абызова, понятно, меня не волнует ни в малой степени. Я с ним не знаком - откуда у меня такие выдающиеся знакомые?

Однако ж история симтоматичная. 19 лет страной управляет офицер госбезопасности, который никогда ничего не забывает, особенно плохое. И система госуправления работает по принципу регионального управления УФСБ. Руководитель крупнейшей госкорпорации лично участвует в провокации против министра, после которой тот отправляется за решетку. Не сомневаюсь, что и те знакомые Абызова, что уверяли его, мол, "все в порядке", тоже знали, что делают.

Впрочем, ему еще повезло, что он был министром в российском, а не казахстанском правительстве - первый заначальника КНБ Казахстана Алиев после ссоры с "отцом нации" вообще повесился в австрийской тюрьме, что говорит о высоком профессионализме его бывших подчиненных.

Хотя и у нас бывший первый вице-премьер правительства РФ был однажды застрелен прямо под стенами Кремля... А бывший заместитель секретаря Совбеза повесился на шарфике в ванной, куда зашел по английской привычке в пальто... Тоже умеют работать, когда хотят.

Вот только чего они хотят - это государственная тайна.

А.Б.



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