Нуризация Казахстана: следом за Астаной переименуют Петропавловск, Павлодар и Семей

Под шумок переименования Астаны и центральных улиц в честь Нурсултана Назарбаева, власти Казахстана решили продолжить почин, переименовав еще и ряд городов Северного и Восточного Казахстана. Для открытого демарша и зондажа настроений в обществе были использованы проверенные марионетки из искусственной право-либеральной партии «Ак Жол» («Светлый путь»), которые и предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, подав это в национал-патриотическом духе.

Идею озвучил заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» некий Казбек Иса, которого никто до этого не знал. «Дав имя Елбасы столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, которой в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа.

Необходимо дать Семею (Семипалатинск), который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова», – заявил журналистам ведущих СМИ этот самый Иса.

Эта кампания, на самом деле, уже началась в стране примерно два года назад, а последний год идет попросту тотальная дерусификация и декоммунизация всех названий улиц и населенных пунктов, сопровождаемая введением латиницы. Все это подается как необратимый процесс построения моноэтнического государства и уже является составной частью национал-популистской идеологии, рассчитанной на мобилизацию тех слоев и групп, которые поддержат правящий трон в момент установления династической системы, а попросту ханства.

О смене названий областей и городов, говорил еще в феврале один придворный «политолог» и участник формирования этой новой идеологии Айдос Сарым, являющийся креатурой Марата Тажина, который недавно из кресла первого зама главы президентской администрации пересел на место государственного секретаря. Этот деятель, оправдывавший расстрел безоружных нефтяников в Жанаозене, сейчас вот, как и Казбек Иса, по указке сверху продвигает идеи необходимости смены названия регионов, называя это «деколонизацией».

«У нас как колонизация проходила как зима, с севера на юг, так и деколонизация происходит с юга на север. Это явление достаточно крепко вошло в сознание людей, по крайней мере казахского социума точно, и вопрос реализации, это только вопрос времени. Я думаю, что в течение 5-7 лет эти вопросы будут закрыты», – предполагает Сарым.

Первыми под нож переименований попадут Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. По последней придворные историки уже предлагали переименовать в «Алтын Алтай» («Золотой Алтай»). По мнению Сарыма, ЗКО может превратиться в Акжайык, СКО в Кызылжар и ВКО в Абай. В качестве примера, тажинский «политолог» приводит успешное переименование по инициативе Назарбаева Южно-Казахстанской области в Туркестанскую область с перемещением областного центра из Шымкента в Туркестан.

Этим якобы был поставлен крест на возможные притязания Узбекистана на данные территории, который рванул вперед после прихода к власти нового президента. Это имеет под собой базу и продуманную программу, как и попытка убрать все русские исторические названия городов, но в целом носят пропагандистский характер, а также инструментом увода в сторону внимания части казахской нации от насущных социальных проблем безработицы, низкого уровня жизни, а также отвлечь от прихода на пост президента Дариги Назарбаевой и замаскировать процесс установления власти ханской династии.

Поэтому верховной власти понадобился даже термин «сословия», который был осознанно внесен в Конституцию, Уголовный и Гражданский кодексы. Это также показывает куда замахнулась правящая камарилья, когда со временем в Нур-Султане будет провозглашена и новая аристократия, единственно имеющая право на власть, собственность и райское существование в отличие от остальных подданных. Следом неминуемо переименование страны и исчезновение в названии слова «республика».