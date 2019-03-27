Ford отказался от выпуска легковых автомобилей в РФ

Компания Ford приняла решение не продолжать самостоятельный бизнес в России и планирует сосредоточиться на производстве легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, такое решение обусловлено проблемами со сбытом продукции компании.

"Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт – Ford Transit", - сообщил Козак.

При этом он отметил, что управлять бизнесом будут российские партнеры из группы "Соллерс", которая намерена заключить СПИК по производству данной модели автомобиля и локализации в России.

По словам вице-премьера, она уже обсуждает с правительством заключение специнвестконтракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге (Татарстан). Подписание ожидается в ближайшие два месяца.

"Поэтому можно сказать, что вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, накануне "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что СП Ford Sollers может закрыть в России две из трех производственных площадок: завод во Всеволожске Ленинградской области, который производит модели Focus и Mondeo, и предприятие в Набережных Челнах, где собирают EcoSport и Fiesta.