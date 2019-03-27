Социологи обнаружили у россиян дефицит духовных скреп

В российском обществе нет ценностей, которые могли бы консолидировать значительные группы граждан, говорится в исследовании социологов группы ЦИРКОН. 75% опрошенных готовы объединяться с другими людьми ради совместных действий, если их идеи и интересы совпадают. Главным совместным действием, в котором проявилась эта готовность в последние два-три года, оказались президентские и думские выборы, которые назвали 48% опрошенных.

На субботники пошли 26%, безвозмездную помощь людям в трудной ситуации оказывали 9%. На митинги вышли 2%, и столько же подключались к работе общественных организаций. Не воспринимается большинством как основа возможной консолидации и религия, пишет "Коммерсант".

Свободу и независимость важными ценностями назвали только 38% опрошенных. Любовь к Родине — 18%.

Подобное состояние общества создает проблемы для политиков, считает глава ЦИРКОНа Игорь Задорин. "Ориентация на внятные идеологические позиции гарантирует только 3–4% определенного электората, что вынуждает к популизму некоторых политиков, чтобы получить хоть сколько-нибудь значимые электоральные объемы", - отметил он. По его словам, некогда большие общественные образования распались на маленькие: вместо "пенсионеры" теперь появились десять типов пенсионеров, вместо "бюджетники" — десять типов бюджетников.