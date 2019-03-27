Суд в Литве заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова признав его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, передает "Интерфакс".

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Другого фигуранта дела – бывшего офицера КГБ Михаила Головатова суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

Всего по делу проходят 67 человек, большинство из них судят заочно. Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам.