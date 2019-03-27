Коммунальные платежи россиян удвоились за полтора года

Коммунальные платежи россиян за последние полтора года выросли в 1,5 – 2 раза. К такому выводу пришли аналитики производителя контрольно-кассовой техники и программного обеспечения "АТОЛ", исследовав более 20 млн платежей на сумму свыше 34,5 млрд рублей, которые были совершены в период с июля 2017 по февраль 2019 года.

Согласно данным АТОЛ, средний размер ежемесячного онлайн-платежа за электроэнергию в 2019 году по сравнению с 2017 годом вырос вдвое, составив 1,6 тыс. руб. Ежемесячный платёж за тепло за тот же период вырос в 1,5 раза до 2216 рублей. Онлайн платеж за воду увеличился в 1,4 раза, до 662 рублей. Платеж за газ, наоборот, снизился в 1,6 раза, до 744 руб. Аналитики это объясняют тем, что осень-зима 2017-2018 годов были холоднее, чем 2018-2019 годов.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что по большинству коммунальных платежей население страны переплачивает примерно 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ для россиян обходятся в два раза дороже.

«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным мoнстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им всё переплачиваeм», — сказал глава ФАС.

Он отметил, что на дополнительные суммы руководители управляющих компаний содержат различного рода рестораны и личные дома отдыха.