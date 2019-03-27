Минтруд предлагает снизить размер накопительных пенсий из-за увеличения продолжительности жизни россиян

Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию на основании прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год, а не на данных Росстата, как это делается в настоящее время.

"С учетом общей тенденции увеличения продолжительности жизни в России определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете размера накопительной пенсии на основании исторических данных Росстата, приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии", - говорится в пояснительной записке к проекту поправок Минтруда.

Планируемые изменения должны вступить в силу с 2020 года. Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, отмечается в пояснительной записке.