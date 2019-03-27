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Московский листок

Минтруд предлагает снизить размер накопительных пенсий из-за увеличения продолжительности жизни россиян

Опубликовано 27.03.2019 в разделе комментариев 3

Минтруд предлагает снизить размер накопительных пенсий из-за увеличения продолжительности жизни россиян

Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию на основании прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год, а не на данных Росстата, как это делается в настоящее время.

"С учетом общей тенденции увеличения продолжительности жизни в России определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете размера накопительной пенсии на основании исторических данных Росстата, приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии", - говорится в пояснительной записке к проекту поправок Минтруда.

Планируемые изменения должны вступить в силу с 2020 года. Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, отмечается в пояснительной записке.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Карго написал 27.03.2019 14:40
А если Путя ляпнет, что продолжительность жизни "дорогих россеян" уже больше 90 лет, что его подлые чиновники побегут задрав штаны "пересчитывать" пенсии?
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ооо
ааа написал 27.03.2019 14:20
Много еще желающих проголосовать за путло ?
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(без названия)
Хамон Пармезанов написал 27.03.2019 14:13
Минтруд должен доносить информацию об увеличении продолжительности жизни до каждого гражданина. А то народ не знает и продолжает по неведению умирать раньше времени.
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