Следствие просит арестовать экс-министра Абызова

Следственный комитет России просил суд арестовать бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова и других фигурантов дела о хищении 4 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Накануне, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании Абызова и предъявлении ему обвинения в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы он вместе с соучастниками Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым похитил у энергетических компаний в Новосибирской области 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. При этом, как считает СК, экс-министр и его сообщники "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".