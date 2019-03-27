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Московский листок

Адвокат: Абызова задержали в подмосковном особняке

Опубликовано 27.03.2019 в разделе комментариев 1

Адвокат: Абызова задержали в подмосковном особняке

Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов был задержан накануне утром в своём доме в Подмосковье, заявил его адвокат Александр Аснис. По его словам, появившаяся накануне в СМИ информация о том, что его подзащитного "выманили" из-за границы и задержали "на трапе самолета" является "фейком".

"Это все фейк… Он находился в своем частном доме в Подмосковье с семьёй", - цитирует защитника Интерфакс.

"С момента отставки из правительства (Абызов) постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок", - заявил адвокат.

Он также отметил, что уголовное дело в отношении Михаила Абызова связано с бизнес-конфликтом и не имеет политической подоплеки. "Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления", - сказал Аснис.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Арата Горбатый написал 27.03.2019 15:53
Ну да, чисто бизнес-конфликт: воровал и тем самым отнимал ресурс для разворовывания у пуйловских ближних дружбанов и силовиков - опоры трона. А кормовой ресурс в России для многочисленного ворья сокращается: все разворовали и ничего не создали. Вот и сброшен Абызов как балласт, чтобы более нужный Пуйлу люди могли воровать и дальше, чтобы не тратились без дела ресурсы.
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