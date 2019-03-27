Адвокат: Абызова задержали в подмосковном особняке

Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов был задержан накануне утром в своём доме в Подмосковье, заявил его адвокат Александр Аснис. По его словам, появившаяся накануне в СМИ информация о том, что его подзащитного "выманили" из-за границы и задержали "на трапе самолета" является "фейком".

"Это все фейк… Он находился в своем частном доме в Подмосковье с семьёй", - цитирует защитника Интерфакс.

"С момента отставки из правительства (Абызов) постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок", - заявил адвокат.

Он также отметил, что уголовное дело в отношении Михаила Абызова связано с бизнес-конфликтом и не имеет политической подоплеки. "Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления", - сказал Аснис.