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Московский листок

Мексиканская Interjet отказалась от российских "Суперджетов"

Опубликовано 27.03.2019 в разделе комментариев 3

Мексиканская Interjet отказалась от российских "Суперджетов"

Мексиканская авиакомпания Interjet намерена отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сайт FlightGlobal. По данным издания, переговоры зашли в тупик.

Известно, что у Interjet есть контракт с АО "Гражданские самолёты Сухого" на 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании находится 22 российских самолета, из которых эксплуатируются только семь SSJ100.

Напомним, ране стало известно, что от эксплуатации Sukhoi SuperJet отказалась бельгийская авиакомпания Brussels Airlines. Причина - в неисправностях самолетов. Их заменят моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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слава богу!
насрать! написал 27.03.2019 16:54
Заканчивается халявное госбабло у "успешных". Уже не могут подкупать "покупателей" этого погосянского говна.
В военторге тоже облом за обломом. Липовые "продажи" росиянского, не имеющего аналоГов-на вооружения за счет дачи Россией "покупателю" госкредита заканчиваются.
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(без названия)
igorbolshakov написал 27.03.2019 16:48
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/press
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(без названия)
Pilot написал 27.03.2019 15:58
Все эти "Сухие Говноджеты" - в президентский авиаотряд! Были бы в руководстве Сухих люди более остроумные, могли бы назвать типа Ё-Джет!
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