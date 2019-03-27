Мексиканская Interjet отказалась от российских "Суперджетов"

Мексиканская авиакомпания Interjet намерена отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сайт FlightGlobal. По данным издания, переговоры зашли в тупик.

Известно, что у Interjet есть контракт с АО "Гражданские самолёты Сухого" на 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании находится 22 российских самолета, из которых эксплуатируются только семь SSJ100.

Напомним, ране стало известно, что от эксплуатации Sukhoi SuperJet отказалась бельгийская авиакомпания Brussels Airlines. Причина - в неисправностях самолетов. Их заменят моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier.