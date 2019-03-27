Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Экс-министра Абызова арестовали на два месяца

Опубликовано 27.03.2019 в разделе комментариев 1

Экс-министра Абызова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая. "Суд принял решение удовлетворить ходатайство следственных органов и избрать меру пресечения Абызову Михаилу Анатольевичу в виде заключения под стражу на срок один месяц и 29 дней", - цитирует судью RNS.

Следователь, объясняя необходимость ареста, указывал, что Абызов может попытаться скрыться или помешать следствию. Экс-министр, по его словам, владеет недвижимостью за рубежом, имеет обширные связи и несколько загранпаспортов.

В свою очередь, защита бывшего министра просила суд отпустить подзащитного под залог в 1 млрд руб. или отправить его под домашний арест. Залог за Абызова предложил внести совладелец «Новапорта» Роман Троценко.

Личное поручительство за Абызова дали, в частности, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова. Сам Абызов в ходе заседания суда свою вину не признал.

Михаила Абызова задержали во вторник, 26 марта. В тот же день бывшему министру были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 млрд руб. у энергетических компаний. Согласно этим обвинениям Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ни ху сибе
там ще написал 27.03.2019 21:06
и чубайс и дворкович!?!?!атца мат абызова тряхните,
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экономика не муравьев, а вшей и клещей!
Экономика не муравьев, а вшей и клещей!
27.03.2019
Губернаторопад: победа кандидата Суслика!
Губернаторопад: победа кандидата Суслика!
26.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экс-министра Абызова арестовали на два месяца (1)
Мексиканская Interjet отказалась от российских "Суперджетов" (5)
Адвокат: Абызова задержали в подмосковном особняке (2)
Следствие просит арестовать экс-министра Абызова (1)
Минтруд предлагает снизить размер накопительных пенсий из-за увеличения продолжительности жизни россиян (7)
Коммунальные платежи россиян удвоились за полтора года (3)
Суд в Литве заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова (8)
Социологи обнаружили у россиян дефицит духовных скреп (7)
Ford отказался от выпуска легковых автомобилей в РФ (3)
Избиратель голосует против сложившейся политической системы (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Продукт не соответствует названию на этикетке
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Рок-коммуна: взгляд назад и Ленинград
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: У нас не Франция, и "желтые жилеты" вполне могут оказаться "зелеными бушлатами"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Абызов арестован
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Почему всё преступное сообщество не арестуют?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss