Экс-министра Абызова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая. "Суд принял решение удовлетворить ходатайство следственных органов и избрать меру пресечения Абызову Михаилу Анатольевичу в виде заключения под стражу на срок один месяц и 29 дней", - цитирует судью RNS.

Следователь, объясняя необходимость ареста, указывал, что Абызов может попытаться скрыться или помешать следствию. Экс-министр, по его словам, владеет недвижимостью за рубежом, имеет обширные связи и несколько загранпаспортов.

В свою очередь, защита бывшего министра просила суд отпустить подзащитного под залог в 1 млрд руб. или отправить его под домашний арест. Залог за Абызова предложил внести совладелец «Новапорта» Роман Троценко.

Личное поручительство за Абызова дали, в частности, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова. Сам Абызов в ходе заседания суда свою вину не признал.

Михаила Абызова задержали во вторник, 26 марта. В тот же день бывшему министру были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 млрд руб. у энергетических компаний. Согласно этим обвинениям Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.