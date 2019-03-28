Нравственные дрочеры добрались до врачей

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову потребовали уволить за откровенные фотографии в нижнем белье. Отмечается, что черно-белые фотографии врача в нижнем белье вызвали критику пользователей социальных сетей.

«Это низко. Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь!», — отметила Орлова.

Девушка рассказала, что в обычной жизни она одевается сдержанно, но ей захотелось примерить на себя новый образ. Также врач-педиатр заявила, что не боится увольнения за такие фотографии.

«Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!», — подчеркнула Орлова.

***

Вообще девушка чуток полновата, встречались мне врачи-педиатры и пофигуристей.

Но я не об этом - каждый самовыражается как может. И как хочет.

У нас что, законы шариата введены явочным порядком или какие-нибудь святые отцы регулируют длину юбок и глубину выреза?

Учительниц уже заездили, извините, им уже даже на соревнованиях в купальнике выступить нельзя. Отовсюду мораль и нравственность торчит. Теперь за врачей взялись?

У нас к врачам тоже особые требования в плане нравственности? А к водителям трамваев нет? А то как же она трамвай водить будет в короткой юбочке...

Вы вообще к врачам на сиськи смотреть ходите или лечиться? Мне вот все равно, какого цвета трусы у доктора, который мне таблетку выписывает - белые, синие или в розовый горошек. Да хоть бы и вообще на ней трусов не было! Мне-то какое дело?

Эдак мы и до паранджи скоро доберемся. Ну чтобы не смущать отдельных особо возбудимых...

А.Б.