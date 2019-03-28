"Суперджет" становится мировым изгоем ещё на взлёте...

Мексиканский авиаперевозчик Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и вернуть их обратно производителю - подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Об этом сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на информированные источники. Это подтвердил РБК и источник в российской авиационной промышленности.

"Да, правда. Уже давно [хотят отказаться], еще с прошлого лета", - сказал собеседник РБК. По его данным, претензии у Interjet, флот которой составляет около 90 самолетов и которая входит в тройку крупнейших авиаперевозчиков Мексики, такие же, как и у ирландской авиакомпании CityJet, которая ранее отказалась от использования SSJ-100: из-за проблем с послепродажным обслуживанием и двигателями, а также слишком долгой поставки запчастей.

Собеседник предположил, что Interjet может перепродать лайнеры на Кубу. Сейчас каталожная стоимость нового SSJ-100 составляет около 50 млн долларов.

"С Interjet у нас действующий контракт, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией по поводу эксплуатации и технической поддержки судов", - заявил представитель ГСС. По его словам, Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов ближнемагистральных SSJ-100 (на первом месте - "Аэрофлот"). Interjet заключила с ГСС соглашения о поставках 28 лайнеров. Сейчас в ее парке находится 22 таких самолета.

Позднее представитель ГСС сообщил, что планов по возврату самолетов у Interjet нет. "Interjet планирует дальнейшую эксплуатацию поставленных ранее SSJ-100. Компания "Гражданские самолеты Сухого", производитель самолета, и PowerJet, производитель двигателей, предложили Interjet решения различного характера, которые будут способствовать более эффективной эксплуатации SSJ-100. Авиакомпания Interjet в настоящее время рассматривает данный пакет предложений", - сказал представитель "Сухого".

Всего по состоянию на март 2019 года ГСС поставила заказчикам по всему миру более 150 SSJ-100. Помимо Мексики и Ирландии полеты на таких лайнерах осуществляют королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана. Среди российских авиакомпаний перевозки на SSJ-100 осуществляют "Аэрофлот", "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут", "Северсталь" и "РусДжет". Также к числу основных эксплуатантов относятся МВД России, Lao Central Airlines (Лаос), PT Sky Aviation (Индонезия).

В начале 2018 года агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что мексиканская компания использует компоненты четырех самолетов как запчасти для находящихся в эксплуатации остальных лайнеров. По данным агентства, Interjet пошла на это из-за проблем с поставкой запчастей для SSJ-100. Но в мексиканской компании тогда заявили, что "категорически не согласны" с утверждением Bloomberg, будто четыре российских SSJ-100 "каннибализируют" для других самолетов этой линейки.

По данным FlightGlobal, 15 из 22 лайнеров SSJ-100, находящихся в парке Interjet, простаивают, и лишь семь самолетов находятся в эксплуатации. Некоторые двигатели PowerJet SaM146 российско-французского производства, которые используются в российских самолетах, вышли из строя, так как мексиканская авиакомпания не заплатила за их ремонт, утверждают источники портала.

Добавим, в ноябре 2018 года амбициозный проект российской власти по созданию SSJ-100, который должен был стать конкурентом мировых лидеров Boeing и Airbus, неожиданно раскритиковала даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы же великая авиационная страна. Нельзя разработать региональный самолет? Этот Sukhoi Superjet 100 сделали. Ну, кому он нужен? Он не годится для региональных перевозок. "Аэрофлот" говорит: "купили, стоит у борта". За рубеж никто не покупает. Самолет на самом деле на 80%, если не больше, зарубежный. И чего мы достигли? А денег сколько закачано? Вы знаете, сколько денег закачано?" - сказала Матвиенко на встрече с главой Минтранса Евгением Дитрихом.

Первый летный Sukhoi Superjet 100 представили публике 26 сентября 2007 года. Это российский ближнемагистральный самолет. Лайнер разработало АО "Гражданские самолеты Сухого" в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской Snecma, американской корпорацией Boeing и некоторыми другими иностранными компаниями.

В проекте также участвовали американские Autronics (Curtiss Wright, поставляет противопожарные системы), B/E Aerospace (кислородные системы), Honeywell (вспомогательные силовые установки), Parker (гидравлические системы), Hamilton Sundstrand (системы электроснабжения), Goodrich (колеса и тормоза).

На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80 процентов зарубежных комплектующих.

Проект SuperJet обошелся в 44 миллиарда рублей. Но из-за ненадежного двигателя лайнерам часто требуется ремонт. А по данным АПН, только на разработку SSJ-100 было потрачено 2 миллиарда долларов вместо запланированных 120 миллионов долларов.

Напомним, в январе прошлого года крупнейший зарубежный эксплантат российских гражданских самолетов SSJ100 - мексиканская авиакомпания Interjet вынуждена использовать четыре из 22 лайнеров в качестве донора запчастей для остальных 18 летающих самолетов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg и ресурс Flightglobal

По данным издания, три SSJ100 мексиканской авиакомпании не летают с 14 мая, 18 июля и 21 августа 2017 г. соответственно, а четвертый был поврежден еще в октябре 2015 г. при буксировке в аэропорту.

Гендиректор Interjet Хосе Луи Гарса подвердил Bloomberg, что с техобслуживанием SSJ100 есть проблемы. Нехватку и длинные сроки поставки запчастей подтвердили менеджеры российских авиакомпаний и люди, близкие к ОАК. По их словам, из-за этого у всех российских авиакомпаний налет этого типа воздушного судна остается крайне низким — 3−3,7 часа в сутки в 2016 г., в то время как самолеты иностранного производства в среднем летали 9 часов в сутки.

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