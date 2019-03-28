Шестого апреля Гуаидо перейдёт свой Рубикон, начнётся вооружение оппозиции

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем микроблоге Twitter. "6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. "Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.

Ранее оппозиционер призвал граждан выйти в субботу, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране, передает ТАСС.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

От редакции: Интересно, что это за "защита от вооружённых групп"? Армия Венесуэлы, верная Боливарианской революции - это вооружённая группа? По сути Гуаидо призвал создавать как раз вооружённые группы оппозиции - которые фактически-то давно существуют, право-либеральные боевики устраивают диверсии и провокации в течение последних двух лет, накаляют обстановку. Недавно вот готовили покушение на президента Мадуро... Что ж, значит 6 апреля Гуаидо решил перейти Рубикон, потому что с вооружением оппозиции для якобы самозащиты отпадут возможности притворяться голубком демократии - это ход, который назад "отмотать" не удастся, это уже гражданская война. Так что и военспецы из России прибыли своевременно, и помощь верных делу Уго Чавеса тупамарос тут, наверное, потребуется: о временных разногласиях придётся забыть, поскольку боевики Гауидо потребуют помощи из США, несомненно...

Д.Ч.

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