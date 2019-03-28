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Гвардию генерал-братэлло Золотова бьют в Магасе

Опубликовано 28.03.2019 в разделе комментариев 1

ингушетия чечня референдум росгвардия

В Магасе произошло столкновение между митингующими против принятия закона "О референдуме Республики Ингушетия" и представителями Росгвардии. По данным Telegram-канала проекта Baza, столкновение началось после того, как митингующие попытались рано утром прорваться в здание местного ГТРК. По словам участников, они хотели предать огласке то, что происходит в регионе.

После этого бойцы Росгвардии оттеснили участников акции от входа в ГТРК на 40 метров. Вскоре начались стычки: протестующие бросали в стражей порядка бутылками, роняли железные ограждения, силовики в ответ избивали протестующих резиновыми дубинками.

При этом в МВД Ингушетии о каких-либо столкновениях ничего не сообщают. На сайте республиканского главка говорится, что "нарушений правопорядка сотрудниками полиции не выявлено. Оперативная обстановка остается под контролем". В свою очередь в правительстве Ингушетии сообщили "Интерфаксу", что проведение бессрочной публичной акции, объявленной в продолжение согласованного митинга, недопустимо и является административным правонарушением "в связи с неисполнением организаторами взятых на себя обязательств".

Акция стала продолжением согласованного митинга, проведенного накануне в Магасе и посвященного протестам против местного закона о референдуме. 28 марта депутаты готовились рассмотреть во втором чтении законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", который ранее приняли в первом чтении. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.

Как отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, новая редакция закона продиктована резонансным соглашением о границе с Чечней, подписанном 26 сентября 2018 года. В итоге противники закона вышли на митинг, потребовав отправить Евкурова в отставку, а также ввести прямые выборы главы республики и смешанную систему выборов депутатов Народного собрания Ингушетии и муниципальных советов. Активисты заявили, что после отзыва законопроекта о референдуме из парламента власти потеряли кредит доверия людей.

После начала акции митингующие обратили внимание на перебои с доступом в Интернет. Стационарный доступ в Интернет также был отключен во всех ближайших к площади кафе. Руководитель ингушского филиала ПАО "Ростелеком" Башир Хашегульгов объяснил это аварией на магистральной линии. "В настоящее время удалось восстановить работу сетей связи в большинстве населенных пунктов Ингушетии. В ближайшее время работа по предоставлению услуг во всех сегментах будет восстановлена. Приносим извинения за неудобства", - написал он в Facebook. Впоследствии этот пост был удален, но его скриншот сохранился на портале "Кавказский узел".

Минувшей ночью митингующие остались на месте акции. Как сообщил в своем блоге на портале "Кавказский узел" глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов, всего на митинг пришли не менее 50 тыс. человек. Он отметил, что ночью и утром "в общей сложности было предпринято три попытки разгона митингующих, но все они были отбиты протестующими". После нескольких столкновений митингующие провели переговоры с представителями власти. Те пообещали согласовать новую акцию протеста, которую можно будет провести на том же месте через пять дней. После этого большая часть митингующих отправилась домой.

Напомним, конфликт длится после передачи земель Чечне - с ноября прошлого года. Тогда люди собирались на границе с Чечнёй для проведения субботника. Именно так они назвали акцию за сохранение родовых имений на передаваемых Чечне территориях Цечо-Ахк, Мереджи и Цурой-Лом. С просьбой поддержать проведение субботника владельцы земель обратились к активистам.

Полиция Игушетии задержала сопредседателя «Всемирного конгресса ингушского народа» Ахмета Погорова и председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева. Это произошло в районе селения Даттых в горно-лесистой части Сунженского района, оставшейся на территории Чечни после проведения границы с Ингушетией. Господа Погоров и Чемурзиев хотели провести там субботник на месте старых захоронений и родовых башен.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Стоик2017 написал 28.03.2019 09:40
Золотов - трус и вор?
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