Арест Абызова. На кого работал мэр от КПРФ?

26 марта в Москве ФСБ арестовала бывшего владельца новосибирской энергетической монополии «Сибирская энергетическая компания» (Сибэко), бывшего министра в правительстве Медведева – Михаила Абызова. В последнее время Абызов проживал на своей роскошной вилле в Италии, в Россию он приехал отметить день рождения. Абызова обвиняют в хищении средств Сибэко в размере 4 млрд. рублей и вывозе их за рубеж.

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд. рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). Как отмечают в СК, «Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны»». (https://news.ngs.ru/more/66031765/?from=recommendation_old )

В 2017 г. в Новосибирске проходили массовые протесты горожан против решения губернатора о повышении на 15% тарифов на тепло от компании Абызова «Сибэко». В организации этих протестов принимали активное участие и члены Российской коммунистической рабочей партии. В итоге губернатор Городецкий был вынужден отменить свое решение.

Самым пикантным в этой истории было то, что чуть ли не громче всех в пользу повышения тарифов выступал мэр Новосибирска от КПРФ, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Т.к. повысить тарифы хотели на 15%, вместо рекомендованных правительством РФ 4%, данное решение должно было быть согласовано муниципалитетом города Новосибирска. И фракция КПРФ в горсовете, и мэр Локоть поддержали это грабительское повышение. А протесты горожан Локоть назвал «политическими спекуляциями». Свою позицию мэр Локоть аргументировал тем, что деньги нужны якобы на ремонт изношенных тепловых коммуникаций города. Хотя даже по официальной финансовой отчетности Сибэко, компания не только полностью покрывала свои расходы (куда входит и возмещение износа оборудования), но и имела прибыль.

Теперь мы видим, куда шли деньги, и что, даже без дополнительного повышения, тарифов «Сибэко» вполне хватало ее владельцам не только на покрытие производственных расходов . В дальнейшем Абызов продал «Сибэко» Сибирской генерирующей компании, принадлежащей еще более крупному олигарху – Мельниченко.

А новосибирская КПРФ и мэр Локоть показали себя как верные слуги крупного капитала и предатели интересов трудящихся.

Напомним, что, активно поддерживал повышение тарифов на тепло и общественный транспорт, мэр Локоть не нашел слов, чтобы осудить повышение пенсионного возраста в России. Также недавно Локоть запретил инициативной группе ставить в Новосибирске памятник И.В. Сталину, вместо этого устроив пиар-акцию с планируемым на 9 мая «открытием» памятника Сталина за забором во дворе обкома КПРФ.