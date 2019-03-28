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Московский листок

В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Опубликовано 28.03.2019 в разделе комментариев 0

В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.

Информацию о следственных действиях подтвердила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, отметив, что проверка в здании правительства проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин, который также является гражданским супругом зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991—2009 годах. В апреле 2009 года он был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, с 2012 до 2013 года года был по совместительству и министром по развитию Дальнего Востока. Затем до 2018 года был советником «Роснефти» по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.

 



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