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Московский листок

Анатолий Баранов: Через 20 лет может кардинально измениться как внешняя, так и внутренняя политика и США, и РФ

Опубликовано 28.03.2019 в разделе комментариев 3

сша война рф
Анатолий Баранов: Через 20 лет может кардинально измениться как внешняя, так и внутренняя политика и США, и РФ

Дал интервью "Свободной прессе".

Россия потенциально будет угрожать США в течение следующих 20 лет, стремясь расширить свои сферы влияния. Такое заявление, как сообщает ТАСС, во время выступления в Конгрессе сделал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли. 

По его словам, главная опасность исходит из желания Москвы «вернуть контроль над своими историческими сферами влияния и перестроить европейские экономические структуры, а также структуры безопасности в свою пользу».

— Мы можем только предполагать, из правой или из левой ноздри вытянута эта цифра — двадцать лет, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Что может произойти за 20 лет? Да что угодно! В 1971 году СССР совершил около сотни запусков космических аппаратов, завершил программу «Лунохода» и вообще уверенно лидировал в космосе, а через 20 лет Советского Союза не стало. Кто мог это прогнозировать? Ну разве что Минздрав РФ под руководством Скворцовой достигнет столь впечатляющих результатов, что Путин сможет продолжать руководить страной весь этот период, а потом уже нет, и США смогут ослабить ремень и расстегнуть верхний крючок на гимнастерке.

Через 20 лет может кардинально измениться как внешняя, так и внутренняя политика и США, и РФ. Могут появиться новые ведущие игроки в большой мировой политике — не только Китай, который уже появился, но и Индия, например. А в США может случиться кризис типа того, что в позднем СССР, и этой стране будет уже не до мирового лидерства. Да мало ли что может произойти?

— Милли говорит, что главным образом опасность исходит от желания Москвы «вновь получить контроль над своими историческими сферами влияния и перестроить европейские экономические структуры, а также структуры безопасности в свою пользу. По его словам, Россия стремится вернуть себе статус великой державы. В этом ли дело? Почему наши отношения постоянно напоминают качели? Может, российско-американская конфронтация имеет более глубокие корни, чем разногласия во взгляде на то, каким должен быть современный мир?

— Желание Москвы вернуть себе былые сферы влияния вполне естественно, оно находится в логике империалистической политики, которую ведут мировые державы, и Россия здесь не исключение. Другое дело, что США уже привыкли к роли единственной мировой сверхдержавы, привыкли диктовать другим правила игры и одновременно выступать арбитром в исполнении этих правил. Вполне естественно, что рано или поздно появится кто-то, кого этот статус-кво не будет устраивать. Это не какие-то особенные российско-американские отношения, на месте РФ может оказаться и Китай, и Индия, и любая страна, чей международный вес увеличивается.

— Милли считает, что Россия хочет расколоть НАТО и подорвать американское влияние в Европе. Это такие извечные фантомные боли американцев? Нужно ли это России?

— НАТО сегодня объединяет практически всю Европу, в два раза больше стран, чем состояло в организации во времена СССР, когда существование альянса оправдывалось сдерживанием Варшавского блока. Но вот весь Варшавский блок почти полностью вошел в НАТО, влияние США распространилось не только на Восточную Европу, но и на территорию половины республик бывшего СССР. Причем за время падения СССР число войн на постсоветском пространстве исчисляется более, чем двумя десятками, а число их жертв приближается к миллиону. Это не говоря о войне в бывшей Югославии. Риторический вопрос — стало ли безопасней в Европе от расширения НАТО на восток? И причем тут Россия вообще?

— Возможно ли в обозримом будущем улучшение отношений? Насколько снятие с Трампа обвинений в сговоре с Россией может развязать ему руки в этом направлении?

— Отношения США и РФ диктуются в больше степени объективными причинами, нежели субъективными обстоятельствами. Ни личность Трампа или Обамы, ни даже чередование республиканцев и демократов у власти, равно и личность лидера РФ в данном вопросе не является определяющей. Разногласия начались еще во время Югославской войны, хотя во главе РФ стоял Ельцин, но премьер Примаков развернул самолет над Атлантикой. Это был, что называется, первый звонок. Примаков имел прекрасные личные отношения с госсекретарем Олбрайт, но это не имело ровно никакого значения.

Путин пришел как проамериканский политик, закрывший практически все военные базы РФ за рубежом и порвавший отношения со многими союзниками СССР. Но с течением времени логика политического выживания заставила его изменить собственную политику. Однако изменятся обстоятельства, изменится и внешняя политика. Как только перед США встанет угроза, более значимая, чем полувиртуальное противостояние с РФ, сразу все и поменяется.

Как только перед американским обществом и государством встанет угроза, более для него значимая, русских сразу полюбят, как полюбили нас во время Второй мировой войны — и разлюбили после ее окончания. Другое дело, нужна ли нам эта любовь? Ведь известно, что любовь придумали в России, чтобы не платить… Пусть лучше платят.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крон Принц Антолий Георгич Ыъ написал 28.03.2019 11:10
Умирает старый профессор.
Лежит на диванчике, в кабинете, у диванчика - его старый фронтовой друг.
Профессор голову приподнимает, показывает на книжные полки, висящие над рабочим столом.
"Это все - говорит - книги, которые я написал".
И голову опять на подушки роняет.
Собирается с силами, приподнимается опять, показывает на другую стену с книжными полками.
"А это - говорит - книги моих учеников".
И опять голову роняет.
"А вот помню - говорит - как в 1942 году в одной деревушке я санинструкторшу уговорил, и ничего у меня с ней не получилось, потому что сено мягкое было и у нее в него зад проваливался".
Приятель:
"Ты это к чему? ".
Профессор:
"Эх, все бы эти книги - да тогда ей под жопу... ".
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лунаход, мля
Тамаз написал 28.03.2019 10:41
Хрена ли, лунаход, если народ к тому дню стал уверенно вымирать?
Если бы не кавказ, в СССРЕ и народу было бы полтора землекопа.
Не для того сталин построил Гулаг, чтобы народ жировал!
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(без названия)
лето значит юбилей написал 28.03.2019 10:11
Ну а что тогда собственно произошло?
Примаков только и мог сделать тогда что развернуть самолет над Атлантикой.
В стране последефолтное состояние.Казна пуста.Рубль девальвирован.Какая там на фиг Югославия?Приходит к власти Путин.
И вот тут случается именно то,что и произошло а именно 11 сентября 2001.
Америка в шоке.Весь мир в шоке.И вот тут и начинают все друг друга любить.
Нефть начинает свой рост.Страна начинает входить в стабильность.Вторжение в Афганистан из которого до этого СССР выбрался через шедшего последним понимашь Тамерлана.Ирак.
Ну а теперича видать "он"родился в Париже.
А Путин он че?
Он всю жизнь в разведке как и Я.
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