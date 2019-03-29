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Московский листок

Патриотизм нам сегодня дорого обходится

Опубликовано 29.03.2019 автором Николай Марковцев в разделе комментариев 0

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Патриотизм нам сегодня дорого обходится

Говорят, когда братья Люмьер делали первый показ своего фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», он вызвал панику среди публики, которая психологически не была готова воспринимать «ожившее» изображение движущегося поезда. Да ещё в натуральную величину.

Вчерашнее прибытие во Владивосток агитационного поезда министерства обороны «Сирийский перелом» паники, правда, не вызвало, но достаточно сильно взбудоражило местную публику и вызвало большой ажиотаж среди «патриотов» партии власти и подконтрольных ей общественных организаций.

Широкой публике был представлен широкий спектр экспонатов, которые, по замыслу организаторов сего действа, обязаны были вызвать: с одной стороны – небывалый подъём патриотизма по всему маршруту следования агитпоезда, с другой – вероятно, показать всю мощь российского ВПК. Поскольку демонстрируемая техника, от танков и до автоматического стрелкового оружия, смутно напоминала нам продукцию одного известного уральского завода. Особенно танки.

– Это что, автомат АКМ? – поинтересовались мы у солдатика, который с удовольствием учил детей разбирать и собирать систему АКМ. – Его отобрали у ИГИЛ, запрещённой на территории России организации?

– Нет, – успокоил нас военнослужащий. – Это мой автомат. Но в Сирии ИГИЛ (организация, запрещённая на территории РФ) воюет таким же оружием.

Тщетно мы пытались найти оружие американского производства, которым, по «достоверной» информации, полученной от пропагандистов российского телевидения, снабжаются террористы. Мы его не нашли. Может, потом, другим эшелоном прибудет?

Денег в государстве, по всей видимости, достаточно, чтобы гонять через всю страну эшелоны с техникой и концертными агитбригадами. И других внутренних проблем у руководства страны просто нет.

Зато в магазине поезда мы нашли красивые маечки с ликом национального лидера и его «пророческими» словами: «Границы России нигде не заканчиваются».

Ну как не взять такой шедевр? Не надевать, конечно. А вот в качестве экспоната о «величии и патриотизме» сойдёт.

– Сколько? – интересуемся у продавца, молодого человека с замашками настоящего патриота.

– 1200 рублей.

– Сколько-сколько?!

– 1200, – отвечает находчивый продавец. – За патриотизм надо платить.

– Да, – соглашаемся. – Патриотизм нам сегодня дорого обходится. Прав был Самуил Маршак: «А всё хорошее, друзья, Дается нам недёшево».



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