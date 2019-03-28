Экс-ректора Тимирязевской академии Галину Золину уличили в самопремировании на 1,5 млн руб

Счетная палата обнаружила нарушения в финансовой деятельности Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, передает Интерфакс.

В ходе проверки палата выяснила, что и.о. ректора МСХА имени Тимирязева Галина Золина в декабре 2017 года дважды выписала себе стимулирующие выплаты за счет субсидии из федерального бюджета на 490 и 300 тыс. рублей. Кроме того, в августе того же года она получила премию в 600 тысяч рублей за счет средств от приносящей доход деятельности академии, что законом не предусмотрено.

Счетная Палата сочла эти выплаты необоснованными, поскольку Минсельхоз, в ведении которого находится ВУЗ, не издавал указов об упомянутых выплатах Золиной. По материалам проверки составлено обращение в Генеральную прокуратуру.

Золина была сначала и.о., а после утверждения - ректором Тимирязевской академии с 2016 по 2018 годы.

Отметим, что управленцы МСХА имени Тимирязева не редко становятся фигурантами уголовных дел. Так один из предыдущих ректоров вуза Владимир Баутин был уличен в незаконной продаже более 100 квартир, предназначенных для сотрудников академии.

В отношении Баутина было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность с причинением тяжких последствий». По словам представителя столичного управления СКП Сергея Марченко, в результате действий ректора государство понесло ущерб на сумму более 100 миллионов рублей.