Возвращение семьи. Новая угроза выселения

После долгой разлуки длиной почти в два года семья городского тракториста Мусы Мамедова, которая из-за ювенальных угроз городских властей была вынуждена скрываться у дедушки с бабушкой в Азербайджане, в конце февраля 2019-го года вновь вернулась в Новый Уренгой.

Все эти два года Мамедов продолжал стучаться в разные ведомства, чтобы восстановить свои жилищные права. Из квартиры, полученной им ещё в 1998 году по производственному ордеру "Уренгойгазмонтаж", семью Мамедовых с двумя несовершеннолетними детьми выселили на улицу 21 февраля 2017 года.

Выселение происходило на самых законных основаниях - по судебному решению, с приставами, с изоляцией детей в детский приют Садко, с разгромом личного имущества, изъятием его без описи.

Возврата детей Мамедовым удалось добиться уже через несколько дней, но поскольку ювенальные угрозы из-за отсутствия жилья продолжали поступать, детям вместе с мамой пришлось скрываться у родственников, живя надеждой о возможности возвращения семьи домой. И некоторых результатов, в самом деле, удалось добиться - через полтора года после выселения, 27 августа 2018-го, пришли первые добрые вести - Нина Динкова (начальница управления жилищной политики города) передала Мамедову ключи от новой двухкомнатной квартиры по адресу ул. Тундровая 6. Оформление соцнайма и документации на квартиру было отложено на ближайшие дни. Но уже через две недели, 13 сентября, от Мамедова власти потребовали освободить квартиру.

Логика таких поступков остаётся за гранью разумного, а новая жилищная борьба лишь поменяла адрес, переместившись из разрушенного дома на Звёздной 57 в новую квартиру на Тундровой 6.

С августа 2018-го по настоящий момент (март 2019) в квартире нет никакой воды - ни горячей, ни холодной. Подача водоснабжения намеренно отключена именно для квартиры № 264, где проживает Мамедов. Таскать воду приходится в канистрах.

23 марта 2019 года, спустя месяц после возвращения семьи Мамедова в Новый Уренгой, была предпринята попытка отключения в квартире и электроэнергии, но электричество в квартире, всё-таки, удалось отстоять. Тем не менее, семье было вручено предупреждение от МКУ "Дирекции капитального строительства и жилищной политики": "... в настоящее время Вы занимаете жилое помещение по вышеуказанному адресу (Тундровая 6, кв. 264) без законных на то оснований. В связи с чем, в срок до 26 марта 2019 года Вам и членам вашей семьи необходимо освободить занимаемое жилое помещение...".

День 26 марта прошёл относительно спокойно - кроме появившихся лиц с дополнительными предупреждениями, активных попыток выселения не предпринималось.

Таким образом семья, уже пережившая насильственное выселение из дома на улицу в феврале 2017-го, возвращается к событиям двухлетней давности, снова ожидая в любой момент прибытия силовиков.

Ведь главными зачинщиками лишения жилищных прав горожан являются не какие-то криминальные элементы, а городские власти, защитники российской Конституции, от чьих законных вмешательств в жилищные права горожан уже пострадал целый ряд новоуренгойских семей.

Муса Мамедов неоднократно обращал внимание прессы и столичных властей на преступный характер действий новоуренгойского мэра Ивана Костогриза и его команды, на массовое нарушение жилищных права горожан. Но нигде не встречал официальной поддержки. Вот и в ответе от 11 февраля 2019 года из городской прокуратуры (в которую Мамедов обратился о необходимости привлечения Ивана Костогриза к уголовной ответственности) сообщается, что данных, свидетельствующих об инициировании подобной проверки, в прокуратуре не имеется.