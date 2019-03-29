Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Возвращение семьи. Новая угроза выселения

Опубликовано 29.03.2019 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

суд закон
Возвращение семьи. Новая угроза выселения

После долгой разлуки длиной почти в два года семья городского тракториста Мусы Мамедова, которая из-за ювенальных угроз городских властей была вынуждена скрываться у дедушки с бабушкой в Азербайджане, в конце февраля 2019-го года вновь вернулась в Новый Уренгой.

Все эти два года Мамедов продолжал стучаться в разные ведомства, чтобы восстановить свои жилищные права. Из квартиры, полученной им ещё в 1998 году по производственному ордеру "Уренгойгазмонтаж", семью Мамедовых с двумя несовершеннолетними детьми выселили на улицу 21 февраля 2017 года.

Выселение происходило на самых законных основаниях - по судебному решению, с приставами, с изоляцией детей в детский приют Садко, с разгромом личного имущества, изъятием его без описи.

Возврата детей Мамедовым удалось добиться уже через несколько дней, но поскольку ювенальные угрозы из-за отсутствия жилья продолжали поступать, детям вместе с мамой пришлось скрываться у родственников, живя надеждой о возможности возвращения семьи домой. И некоторых результатов, в самом деле, удалось добиться - через полтора года после выселения, 27 августа 2018-го, пришли первые добрые вести - Нина Динкова (начальница управления жилищной политики города) передала Мамедову ключи от новой двухкомнатной квартиры по адресу ул. Тундровая 6. Оформление соцнайма и документации на квартиру было отложено на ближайшие дни. Но уже через две недели, 13 сентября, от Мамедова власти потребовали освободить квартиру.

Логика таких поступков остаётся за гранью разумного, а новая жилищная борьба лишь поменяла адрес, переместившись из разрушенного дома на Звёздной 57 в новую квартиру на Тундровой 6.

С августа 2018-го по настоящий момент (март 2019) в квартире нет никакой воды - ни горячей, ни холодной. Подача водоснабжения намеренно отключена именно для квартиры № 264, где проживает Мамедов. Таскать воду приходится в канистрах.

23 марта 2019 года, спустя месяц после возвращения семьи Мамедова в Новый Уренгой, была предпринята попытка отключения в квартире и электроэнергии, но электричество в квартире, всё-таки, удалось отстоять. Тем не менее, семье было вручено предупреждение от МКУ "Дирекции капитального строительства и жилищной политики": "... в настоящее время Вы занимаете жилое помещение по вышеуказанному адресу (Тундровая 6, кв. 264) без законных на то оснований. В связи с чем, в срок до 26 марта 2019 года Вам и членам вашей семьи необходимо освободить занимаемое жилое помещение...".

День 26 марта прошёл относительно спокойно - кроме появившихся лиц с дополнительными предупреждениями, активных попыток выселения не предпринималось.

Таким образом семья, уже пережившая насильственное выселение из дома на улицу в феврале 2017-го, возвращается к событиям двухлетней давности, снова ожидая в любой момент прибытия силовиков.

Ведь главными зачинщиками лишения жилищных прав горожан являются не какие-то криминальные элементы, а городские власти, защитники российской Конституции, от чьих законных вмешательств в жилищные права горожан уже пострадал целый ряд новоуренгойских семей.

Муса Мамедов неоднократно обращал внимание прессы и столичных властей на преступный характер действий новоуренгойского мэра Ивана Костогриза и его команды, на массовое нарушение жилищных права горожан. Но нигде не встречал официальной поддержки. Вот и в ответе от 11 февраля 2019 года из городской прокуратуры (в которую Мамедов обратился о необходимости привлечения Ивана Костогриза к уголовной ответственности) сообщается, что данных,  свидетельствующих об инициировании подобной проверки, в прокуратуре не имеется.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Арест Абызова: гражданская война в "илитке" грянула
Арест Абызова: гражданская война в "илитке" грянул...
28.03.2019
ПРАВ!ДА? Неуважение или непонимание?
ПРАВ!ДА? Неуважение или непонимание?
28.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Патриотизм нам сегодня дорого обходится (0)
Возвращение семьи. Новая угроза выселения (0)
Шансы Порошенко против Зеленского хуже, чем у Тимошенко (0)
Путину дарят борзых щенков и орловских скакунов - за тридцать миллионов долларов? (4)
Антимигрантская истерия в Якутии вылилась в государственное ущемление прав трудящихся (6)
Скончался герой Советского Союза, космонавт Валерий Быковский (7)
В России резко подорожали авиабилеты (1)
Путинская Россия дарует Киргизии 30 миллионов долларов, сэкономленных на пенсионерах? (5)
В Пхеньяне прошёл 5-й слёт командиров и политруков рот Корейской Народной Армии (2)
Экс-ректора Тимирязевской академии Галину Золину уличили в самопремировании на 1,5 млн руб (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Берите столько суверенитета, сколько сможете!
Дарья Митина Дарья Митина: Выбирай не хочу
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Это интеллигенция, не хер собачий
Дарья Митина Дарья Митина: Северная Пальмира, блин:((
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss