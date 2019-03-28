В Пхеньяне прошёл 5-й слёт командиров и политруков рот Корейской Народной Армии

Пятый слёт командиров и политруков рот Корейской Народной Армии (КНА) прошёл 25 и 26 марта в Пхеньяне.

На слёте были проанализированы и подведены итоги, обсуждался полученный опыт в ходе воплощения в жизнь лозунгов 4-го слета командиров и политруков роты КНА, обсуждены задачи и пути повышения ответственности и роли командиров и политруков роты в соответствии с требованием преобразования всей армии на основе кимирсенизма-кимчениризма.

В слёте приняли участие командиры и политруки рот, самоотверженно трудившиеся для превращения рот в отборные боевые отряды и родной дом для воинов, командиры и политработники частей и военных учебных заведений всех уровней.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын для руководства работой слета вышел на трибуну.

Ответственные работники силовых ведомств, в том числе Ли Мён Су, Ким Су Гир, Ли Ён Гир, Но Гван Чхор, комсостав КНА, примерные командиры и политруки роты находились на трибуне.

Товарищ Ким Чен Ын выступил со вступительной речью.

Высший руководитель подчеркнул, что за прошедшую пятилетку принимались меры для последовательного претворения основной идеи 4-го слета командиров и политруков роты КНА в строительство армии и военные дела, усугублялась работа по руководству, в результате чего достигнуты ясные успехи в укреплении рот всей армии и создан трамплин для укрепления и развития Народной армии, преобразования её в непобедимые отборные могучие вооруженные силы.

Высший руководитель выразил большую радость от того, что сидя рядом с командирами и политруками роты, ему кажется, что встретился со всеми любимыми солдатами, которых всегда хотел видеть даже на дальнем пути, во время визита в зарубежные страны. И чествовал командиров и политруков роты всей армии, прилагающих все усилия и заботящихся о солдатах и самоотверженно трудящихся для укрепления военной мощи Республики.

Уважаемый высший руководитель выразил уверенность, что нынешний слёт станет значимым моментом в установлении новой вехи укрепления роты путем последовательного воплощения в жизнь идеи и линии партии об отдаче приоритета роте в соответствии с требованием развития революции, и объявил слёт открытым.

Начальник Главного Политуправления КНА генерал армии сухопутных войск Ким Су Гир в своём докладе сказал, что прошедшие после 4-го слёта годы -для командиров и политруков роты КНА до сего дня были периодом славы, когда все они до глубины сердца остро почувствовали мудрость руководства уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына. Также эти пять лет были периодом, когда все роты всей армии укреплялись, перерастая во всепобеждающие боевые отряды, монолитно сплотившиеся вокруг высшего руководителя, - отметил он.

Он упомянул о задачах, встающих во всестороннем укреплении боеспособности роты – основной боевой единицы и ячейки армии.

Докладчик подчеркнул, что под непобедимым руководством уважаемого высшего руководителя следует донести новое пламя революционного обновления и укрепления до каждой роты и упрочивать несокрушимую мощь героической КНА.

На слете звучали речи других военачальников КНА.

В речах первого и второго дней слёта были подведены итоги за 5 лет работы по подготовке военнослужащих под лозунгом: "Биться с врагами «один против ста»!" Превращение Народной Армии в армию, сильную в идейно-политическом и моральном плане, шло в этой пятилетке с двумя опорами в своей деятельности, благодаря чему достигнуто превращение каждой роты в любимое, родное "гнездо" для солдат.

В речах военачальников были отмечены пути последовательного исправления недостатков некоторых командиров и политруков рот в уходе за солдатами в повседневной армейской жизни, на основе извлечения уроков.

Высший руководитель внимательно слушал речи, вдохновил командиров, выступивших с содержательной речью об успехах и опыте в работе для укрепления рот, и высоко оценил их особые подвиги и самоотверженные усилия.

Высший руководитель, указывая на упомянутые в речах успехи и опыт, сердечно отметил, что все участники слёта должны активно брать хороший пример с передовых армейских единиц.

На слёте Ким Су Гир зачитал указ Президиума Верховного Народного Собрания КНДР о присвоении звания Героя Труда КНДР примерным командирам и политрукам рот.

Товарищ Ким Чен Ын вручил медаль Героя Труда КНДР с золотой медалью «Молот и Серп» и орден Государственного Знамени первой степени Нам Чхор Ману, Чве Сен Мину, Чве Ын Хи, Пак Хон Гвану и Ли Ман Боку – офицерам КНА, внесшим большой вклад в укрепление роты. И на трибуне слета сфотографировался с ними на память.

Товарищ Ким Чен Ын выступил с речью.

Высший руководитель отметил, что очень рад тому, что через этот слёт еще раз увидел истинный облик замечательных людей: командиров рот всей армии, и высоко оценил их усилия, посвящённые партии и революции.

Высший руководитель подчеркнул, что участники должны хорошо знать намерение ЦК партии, созвавшего слёт, глубоко изучать полезный опыт и активно обобщать его с тем, чтобы в укреплении рот был совершён действительный подъем. И поставил боевые задачи перед командирами и политруками роты всей армии.

Он конкретно осветил задачи, встающие в ходе превращения революционных вооружённых сил в отборный идеологический отряд революции. В том числе задачи в области беспрестанного углубления воспитательной работы с необходимыми пятью пунктами, наступательного проведения воспитания в духе революционной традиции, активного вознесения положительных примеров для того, чтобы воины прославляли каждую минуту своей службы верностью и подвигом.

Уважаемый высший руководитель сказал, что и в будущем наша революция будет продвигаться вперед могучей поступью, и горячо призвал вести активную борьбу за победу священной нашей революции.

На слёте была принята письменная клятва военнослужащих, приносимая в адрес товарища Ким Чен Ына.

Товарищ Ким Чен Ын выступил с заключительной речью.

Уважаемый высший руководитель сказал, что на этот раз командиры и политруки роты всей армии собрались на одном месте, проанализировали и подытожили успехи, опыт и урок в борьбе за укрепление роты, обсудили практические меры. И выразил большое удовлетворение тем, что настоящий слёт успешно проведен в приподнятом настроении и при политическом энтузиазме всех участников.

И снова подчеркнул, что участники слёта рот должны запечатлеть в своей душе, что укрепление рот является окончательным залогом усовершенствования боеготовности, и выполнить свои достойные долг и обязанность в борьбе за превращение роты в отборный боевой отряд, жизнью защищающий ЦК партии, и родной дом солдат.

Уважаемый высший руководитель выразил надежду и уверенность, что участники слёта посвятят всё своё усердие борьбе за укрепление рот в соответствии с замыслом партии, и объявил слёт закрытым.

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