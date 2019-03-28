В России резко подорожали авиабилеты

Рост цен на билеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что в трое выше чем за весь 2018 год. Об этом, как сообщает "Коммерсант", говорится в письме Российской ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову.

По мнению авиаперевозчиков, причиной этого роста стали удорожание горюче-смазочных материалов на 30% по сравнению с 2017 годом. К началу 2019 года расходы на топливо составили 29% в себестоимости авиаперевозок. Кроме того, аэропортовые расходы выросли в среднем на 10% на один самолетовылет, а ставки аэронавигационного обслуживания — на 4,8%.

В письме подчеркивается, что 2018 год стал «беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний».

«Совокупность указанных негативных факторов привела к резкому (у части авиакомпаний более чем в десять раз) снижению финансовой эффективности деятельности и убыткам», — говорится в письме.

Отмечается, что для сохранения финансовой устойчивости компании были вынуждены пойти на «непопулярные» меры, такие как приостановка модернизации и обновления авиапарка и наземной базы, сокращение сервисных программ обслуживания пассажиров, оптимизация маршрутной сети.