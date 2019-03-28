Путинская Россия дарует Киргизии 30 миллионов долларов, сэкономленных на пенсионерах?

Россия приняла решение о предоставлении Киргизии безвозмездной помощи на сумму 30 млн долларов для поддержки государственного бюджета этой страны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков перед визитом Владимира Путина в Бишкек. Его слова приводит ТАСС.

"Совсем недавно, буквально в марте, правительство России по просьбе Киргизии приняло решение о предоставлении 30 млн долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал Ушаков.

Он также напомнил, что в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии, который составлял 240 млн долларов. Тогда сообщалось, что списание задолженности Киргизии не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета РФ, поскольку по соглашению после 15 марта 2016 года каких-либо выплат в пользу России не предусмотрено.

Ушаков подтвердил, что в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек 28 марта планируется подписать документ, который вносит некоторые изменения и дополнения в соглашение между РФ и Киргизией об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военной базы от 12 сентября 2012 года. По его словам, уточнения пойдут на пользу реальному функционированию базы.

В настоящее время на территории Киргизии расположена Объединенная военная база РФ, в состав которой входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант (Чуйская область). Российские военнослужащие в Киргизии приравнены к дипломатическим работникам и имеют статус неприкосновенности.

Изначально срок размещения военной базы заканчивался в 2016 году. Москва настаивала на продлении срока действия соглашения еще на 49 лет, но Бишкек согласился только на 15. Сообщалось, что в соответствии с заключенным соглашением Россия ежегодно будет платить Киргизии за размещение военной базы 4,5 млн долларов.

Несмотря на это, в декабре 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал, что после окончания срока действия договора российские войска будут выведены с территории страны. "Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Не на базу России, Америки или какой-либо другой страны", - пояснял он. Впрочем, в 2017 году сообщалось о намерении открыть еще одну базу в Киргизии, однако с тех пор о проекте ничего не известно.

Кроме того, Россия приняла решение о продлении амнистии для мигрантов из Киргизии. Ушаков напомнил, что в 2018 году была проведена миграционная амнистия для граждан Киргизии, которые нарушили сроки пребывания на российской территории. Им была предоставлена возможность в течение двух месяцев вернуться на родину и затем сразу же въехать в Россию. После этого власти Киргизии обратились к России с просьбой продлить сроки миграционной амнистии. "Она будет продлена на тех же условиях, что и раньше - в течение марта и апреля", - сказал Ушаков.

От редакции: Вот так, дорогие россияне! Это вам тут тарифы на всё задрали, пенсионный возраст повысили, а зарплат не прибавляли. А в солнечной Киргизии, периодически сотрясаемой революциями (лишь сменяющими одних неофеодалов на других) - там всё иначе, им архинужна финансовая помощь метрополии. И учитывая то, сколько казна РФ и конкретно силовигархия сэкономили на родных, россиянских пенсионерах - миллиардов рублей и миллионов нефтедолларов (которые не надо теперь тратить на поддержание жизни миллионов соотечественников) у правящего класса прибавилось! Поэтому "Россия приняла решение" - это что за орган такой власти "Россия"? Фамилии принявших решение - огласите, пожалуйста, господин Ушаков. Абызова и Арашукова среди них точно не было? А то воры да жулики тут командуют что в правительстве Медведева, что в Совфеде - а потом и пенсий не досчитаешься...

Вот что официально сообщал в октябре прошлого года ПФР: "Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подсчитал, что в 2019 году число новых пенсионеров в России сократится на 300 тысяч человек по сравнению с предыдущими прогнозами благодаря пенсионной реформе. За счет этого за год ПФР сэкономит 90 миллиардов рублей, пишет газета "Известия". "Оно [число пенсионеров] снизится ненамного, примерно на 308 тысяч. Но для нас это все равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году", - пояснил Дроздов. По оценке главы ПФР, к 2030 году пенсионная система будет сбалансирована за счет "снижения обязательств". "В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029-2030 годам трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована", - сказал он.

Дроздов подтвердил оценку общей экономии от изменения пенсионного возраста в 3 триллиона рублей за шесть лет, передает РБК."

Видите, как - на нас, гражданах РФ, официально правящие миллиардеры экономят - и это приоритетный национальный проект очередной. А Кригизии помочь - святое дело, верность московскому царю только так покупается. Времена на постсоветское пространство вернулись феодальные по сути, только дань платит центр... Геополитика-с! Ну, и гастарбатеры нужны экономике "энергетической сверхдержавы". А тут надо договариваться большими деньгами с местными князьями.

Д.Ч.

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