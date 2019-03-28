Скончался герой Советского Союза, космонавт Валерий Быковский

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни космонавт номер 5, дважды Герой Советского Союза Валерий Фёдорович Быковский (1934 - 2019). Одним из первых в 1960 году его приняли в отряд космонавтов. Быковского считали "железным человеком": он, как казалось, легко выдерживал нечеловеческие перегрузки, никогда не жаловался на трудности...

В историю космонавтики Валерий Быковский вписал своё имя тремя полётами, летал и на "Востоках", и на "Союзах". Общей продолжительностью Валерий Быковский пробыл в космосе 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. На данный момент является... являлся космонавтом, совершившим космический полёт ранее всех других живущих на Земле космонавтов и астронавтов, и единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил 3 космических полёта.

Коллектив журнала "Историк" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Фёдоровича.

Редакция ФОРУМа.мск присоединяется к соболезнованиям "Историка".