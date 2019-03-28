Антимигрантская истерия в Якутии вылилась в государственное ущемление прав трудящихся

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.

Меры по регулированию иностранной рабочей силы в Якутии позволили за 2017-2018 годы почти на 30 процентов сократить число иностранных работников в регионе, сообщил 28 марта председатель правительства республики Владимир Солодов, передает ТАСС.

И вот уже отчитываются чинуши по всей "вертикали" о том, как безжалостно боролись они с притоком гастарбайтеров в республику аж с 2017-го.

"Принятые меры по регулированию иностранной рабочей силы позволили сократить численность иностранных работников в Республике Саха (Якутия) на 29,5 процента (2018 год - 12 541 человек, 2017 год - 17 794 человек). Тем самым десятки тысяч жителей республики получили рабочие места, обеспечена защита их законных прав на труд благодаря преференциям, предусмотренным федеральным законодательством", - сказал Солодов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать в 2019 году иностранцев к работе в 33 областях экономики региона.

От редакции: Вот уж воистину, кто бы подумал, что тема white power так остро встанет... в Якутии! Причём наступление на права трудящихся со стороны буржуев всех уровней власти (а выражает она интересы именно буржуазии) ведётся уже с каждым днём буквально: ещё вчера мы поражались, как это женщинам на селе, крестьянкам, дояркам, труд которых наиболее тяжёл, они посмели проектировать прибавление рабочего дня на 4 часа... Но сегодня-то новость посуровее: раз, и закрыли шлагбаум тысячам "иногородних" работников разных сфер. А в их-то экс-советских республиках нет алмазов, там ничего не строят, колхозные земли и имущество разворовали новые баи, и работать негде - как в Узбекистане, Киргизии, Калмыкии, некоторых областях Казахстана. Везде "стену Трампа" теперь строить и в богатых республиках и нефтеносных регионах РФ?

И куда этим "иностранцам" деваться теперь? Вот сейчас-то власть своей рукой и толкает их в криминал - ведь у многих нет средств чтобы добраться домой даже (хотя там без денег их не ждут), не то что на новую работу в другие экс-республики Союза. Вот вам живая, продолжающаяся трагедия убийства СССР демократами и действия на территории СССР этих новых оккупантских законов о трудовой миграции, целых миграционных центров, как под Москвой в Сахарово... Да, сейчас под шум локального гнева (кстати, национализм там у якутов лютый, постсоветский - они там тоже нашли у себя колыбель цивилизации, как водится у неофитов) - начнут так закручивать гайки для трудящихся, что СССР будут вспоминать всё чаще - но не к кому обращаться за помощью. Алмазное царство, в которое запустила руку свою и силовигархия (Алроса) - республика с полным отсутствием оппозиции, профсоюзов и т.д.

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП

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