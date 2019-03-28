Путину дарят борзых щенков и орловских скакунов - за тридцать миллионов долларов?

Президент России Владимир Путин 28 марта посетил с официальным визитом Киргизию. При этом встречали российского лидера по новому протоколу. За несколько дней до приезда Путина заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков ни много ни мало обещал «удивить гостей».

Церемония в итоге, действительно, выглядела достаточно красочно. У борта самолета его встретили национальным блюдом боорсоки — жареное во фритюре тесто с медом. После вместе с с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым Путин проследовал в резиденцию главы государства «Ала-Арча», где специально к приезду гостя выстроили мраморный шатер, в котором нес службу караул нацгвардии, а один из гвардейцев шагал рядом главой Киргизии, держа в руках длинную саблю.

Владимир Путин тоже удивил принимающую сторону — караул он поприветствовал на киргизском: «Салам Аскер!» («Здравствуй, войско!»).

В целом, и сам план поездки российского президента, и открытая часть мероприятий не демонстрировали ничего, кроме доброжелательности сторон по отношению друг к другу. В качестве заверений в доброжелательности с российской стороны было преподнесено решение списать старые долги Киргизии и дать с царского плеча сверх того безвозмездно тридцать миллионов нефтедолларов. Об этом сообщил сегодня журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков перед визитом Владимира Путина в Бишкек. Его слова приводит ТАСС.

"Совсем недавно, буквально в марте, правительство России по просьбе Киргизии приняло решение о предоставлении 30 млн долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал Ушаков.

Он также напомнил, что в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии, который составлял 240 млн долларов. Тогда сообщалось, что списание задолженности Киргизии не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета РФ, поскольку по соглашению после 15 марта 2016 года каких-либо выплат в пользу России не предусмотрено.

В завершение встречи Владимир Путин пригласил своего киргизского коллегу посетить Россию, а также заявил, что 2020 год станет перекрестным годом — Киргизии в России и России в Киргизии.

В конце дня Путин и Жээнбеков выступили на конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции». Помимо них, в мероприятии приняли участие министр экономики Киргизии Олег Панкратов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин, а также ряд российских губернаторов и киргизских деятелей.

А после завершения официальных мероприятий стало известно, что президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской породы тайган.

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