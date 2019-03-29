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Московский листок

Шансы Порошенко против Зеленского хуже, чем у Тимошенко

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 0

украина война выборы киев
Шансы Порошенко против Зеленского хуже, чем у Тимошенко

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Согласно данным социологической группы «Рейтинг», лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживает 26,6 процента тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором. Второе и третье места практически поровну делят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко — за них готовы проголосовать по 17 процентов избирателей.

Результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, также свидетельствуют, что Зеленского готовы поддержать большинство респондентов, определившихся с выбором (27,6 процента). За Порошенко готовы проголосовать 18,2 процента, за Тимошенко — 12,8 процента.

Представленные центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко рейтинги также свидетельствуют о лидерстве Зеленского — его готовы поддержать 29,1 процента респондентов, определившихся со своим выбором. В этом опросе Тимошенко обходит Порошенко (16 процентов против 15,3).

***

В общем, Зеленский уже давно лидер рейтингов, однако ж каковы его шансы стать президентом?

26-27 процентов предпочтений - это далеко не абсолютное лидерство, хотя в первом туре выборов Зеленский явно лидирует. В отличие от РФ, на Украине президентский кампании проходят в два тура. И от того, что произойдет во втором туре, все и зависит.

Если против Зеленского выйдет Тимошенко, то сторонники проигравших кандидатов вполне могут объединиться вокруг нее, и она станет президентом. Несмотря на большой отрицательный рейтинг, Тимошенко очень опытный политик и классный демагог. 

Опять же есть правило - против мужчины один на один женщина всегда имеет преимущество.

Но куда вероятней, что против Зеленского во втором туре окажется Порошенко, Он тоже может собрать голоса всех проигравших, а у Зеленского такого резерва нет.

Однако ж и тут есть правило - если действующий руководитель набирает в первом туре меньше, чем кандидат от оппозиции, он обычно проигрывает. Так что против Порошенко шансы Зеленского, как ни странно, выше.

Сегодня каждый шестой избиратель на Украине еще не определился, но ко второму туру определится точно...

А.Б.



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