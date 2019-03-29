Согласование на арест

На днях послушал Норкиных с Н.Кричевским, потом В.Соловьёва о задержании М.Абызова, который ранее занимал должность министра открытого правительства. Что это за открытое правительство народ так и не понял. Хотя ранее думали, что теперь народ в любое время может прийти к министру и обозначить свои проблемы. Оказалось, что это не так. Все министры закрыты для народа пудовым замком. Фактически через Абызова шли документы, которые сотворяли министры сами или коллективно. Естественно при этом министр был на виду у правительства и даже президента 20 лет. Должен был продвигать инициативу снизу. На самом деле всё зарубалось на корню. Протеже Дмитрия Анатольевича не увенчалось успехом. Началась его эра с газовой отрасли в Новосибирске при либерале в доску А.Чубаисе. Может по этому поводу несколько дней назад в Кремле побывал А. Чубаис и как говорит В.Соловьёв вышел из кабинета президента взлохмаченным. А вздохи Шараповой на корте не было слышно за пределами кабинета?

Песков говорит о том, что президент знал о намерениях ФСБ по отношению экс - министра. Надо бы сказать поточнее. У президента брали разрешение на арест. А ведь он мог и не дать. Его вызвали из Италии обманным путём, якобы на день рождения известного человека. Многие подумали, что это А.Чубаис, но его день 16 - ого июня. Попал Абызов, как кур во щи. Настолько он чувствовал себя неприкасаемым. Однако другие говорят, что Абызов жил в Москве и иногда выезжал в Италию и США, где у его тоже есть недвижимость и дела по бизнесу. На самом деле это не важно выманили или он жил в Москве. Главное, что возможно закон восторжествует. Хотя надежды никакой.

Официальный представитель силовиков сообщила, что задержан за мошенничество в крупном размере - 4 миллиарда рублей. Интересное пояснение давал экономист Н.Кричевский. Никита об Абызове писал ещё в 2014 году, но как и водится в демократической стране на это никто не обращал внимание. Так вот Никита говорит, что 4 миллиарда рублей для него это копейки. Возможно речь пойдёт о 34 миллиардах и даже больше, и о том, что он якобы связан с Пентагоном. Может Никита переборщил, но эта контора была названа. Более того Абызов мотался между Италией и США. Да и прилетел он в Россию на частном самолёте. Далеко не каждому это по карману. Прошло первое заседание суда по делу экс - министра. Принималось решение об аресте. Толи сам Абызов, толи адвокат предложили суду миллиард рублей за домашний арест. И откуда такие средства? Однако суд такое предложение не принял. Боится, что фигурант с такими средствами может сбежать. Для России это не новость. Таких беглецов сотни если не больше. Возможно суду был звонок. Я вспоминаю суд над Гусинским. Его выпустили под подписку, а он по-тихому сбежал и никогда больше не высовывался.

М.Абызову на первых порах предъявляют обвинение в организации преступной группы, которая мошенническим путём воровала деньги у государства. Слушатель звонит и говорит, что воровство в высших эшелонах власти зашкаливает. В.Соловьёв стразу поправил слушателя. Это не государственные чиновники это бизнес ограбили. Конечно я в деньгах профан и ничего не понимаю в экономике, но откуда бизнес имеет миллиарды? Они их вырастили на кустах? Или просто переводили бюджетные деньги или деньги бизнеса на подставные фирмы однодневки. Миллиарды бизнесмены обманным путём присваивали через труд рабочих, выплачивая нищенскую зарплату или не выплачивая по несколько месяцев пускали в оборот. А далее, когда некоторые банкиры разворовывали последние миллиарды власть восстанавливала ликвидность за счёт бюджета. Где Бородин - банкир банка "Москва"? Вывез 360 миллиардов рублей во Францию на лазурный берег и никто его не трогает. А зачем трогать он живёт вполне прилично. Пусть живёт, может кому нибудь пригодится, когда народ выставит друга за бугор или попытается арестовать. У них всё рассчитано. Может некоторое участие в карьере М.Абызова принял и наш премьер. Вряд ли мы об этом узнаем. Ведь фильм Навального о премьере замылили. Не думаю, что всё это придумал Навальный. Дмитрий Анатольевич мог настоять, чтобы силовики возбудили уголовное дело против Навального, но ведь этого не произошло. Боится Дмитрий Анатольевич, что может всплыть многое. Так может произойти и с Абызовым. Денег у него вполне достаточно. А в России всё продаётся. И за очень большие деньги тем более. А миллиарды давно на той стороне. А вот для здравоохранения средств не хватает, именно народ содержит власть и государство, а чиновники которого разворовывают государство.

Разговор на радио шёл и об увольнении преподавателя школы Татьяны Кувшинниковой. Она коротко рассказала об обстановке в школе. Чтобы побольше заработать учителя берут несколько дополнительных уроков, классное руководства двумя классами, работают в две смены. И это обостряет чувство несправедливости и уже они не знают на ком сорвать накопившийся негатив. Их тоже можно понять, хотя слушатели говорят о старой закалке пожилых учителей. Это нормальные учителя, это ненормальная власть, которая довела школу только для зарабатывания, хотя и заработка то нет. Одна нервотрёпка, зато чиновники кайфуют. Учитель не занимается воспитанием детей ему просто некогда. Поэтому в Москве школьница 16 лет получила от подруги ножевой удар. Девочки уже начали носить ножи. При этом чиновники придумывают сверхестественные способы оставить президента на неопределённый срок, чтобы совсем развалить страну. Кому то это нужно. Возможно младшему Чубаису.

Не думаю, что власть думает о народе и борется против коррупции. Они борются так же как коммунисты Зюганова за социальные права граждан. Но человек не имеющий прямых контактов с президентом может оказаться в немилости для пиара руководства. Именно по этому В.Матвиенко сразу молвила, что идёт настоящая борьба с коррупцией. Вот только 19 миллиардов долларов уже уплыли за два месяца из страны.

Задержание бывшего министра надолго уведёт народ от насущных проблем. Пока мне не понятны причины этого задержания. Почему именно сейчас? До выборов более пяти лет. Можно было задержать, когда в декларации за 2015 год заработок составил более 450 миллионов рублей. Никто не обратил внимание, хотя бизнесом чиновникам запрещено заниматься. Власть очевидно ждала какого - то случая. И почему его поместили в камеру с рецидивистом. Например, Гусинский сидел, как говорят журналисты, с приличными людьми. А что разве те кто под следствием являются приличными людьми? Или журналисты судят по внешнему виду - дорогой костюм, часы за двадцать миллионов рублей.

М.Абызов со своими подельниками грабили бизнесменов, как сказал В.Соловьёв. Прямого вредительства Абызов на народ не оказывал, только через коммерческие структуры, но этого народ не знает. А вот есть конкретные случаи, когда чиновники грабят медиков на их рабочих местах. Представитель профсоюза медиков г. Салават, Башкирии Андрей Коновалов со своими товарищами добились собрания на котором присутствовал представитель Совета по правам человека страны, главного врача роддома, представителя прокуратуры, мэрии города и других "господ". В роддоме были нарушены права персонала - невыносимые условия труда, низкая зарплата. Семейный клан захватил все ключевые должности в городе, но им этого показалось мало и они перевели государственный роддом в частные руки. Роддом в городе один. Стало невозможно работать и 20 сотрудников уволилось. Осталось закрыть. Но профсоюз оказался на высоте, что в России редкость и надо брать пример, добился собрания, где и вскрылись грабительские начинания клана. Естественно, когда открылось собрание главный врач сделал доклад и назвал цифры зарплаты всех категорий медиков. Зарплаты от 68 тысяч до нескольких десятков. Цифры приемлемы, но в действительности всё с точностью наоборот. Вот с этого и начался разбор полётов. Закончилось собрание тем, что роддом переведён снова в государственное управление и будут восстановлены те которые ранее уволились. Проблема в чём? В том, что частные родильные дома могут существовать при нашем бандитски - воровском капитализме там где есть государственные. Частные для воровского люда у которых денег девать некуда, хотя многие уезжают в другие страны на роды. Например, Татьяна - дочь первого президента России рожала в США. Миллиард хапнул и можно рожать где угодно.

С арестом М.Абызова СМИ подбросило ещё одного коррупционера. Бывшего чиновника по Хабаровскому краю В.Ишаева, который рулил 23 года на разных должностях, наконец задержали за мошенничество в особо крупном размере. При этом являлся доктором экономических наук. Вот что ему не хватало? Хватало всё и даже больше, однако такова система. 23 года в крае и с каждым переназначением должность повышалась. Полный хозяин края, как тут удержаться от соблазна стать олигархом. И ведь его задержали в Москве, как и Абызова. А если бы они не оказались в столице? И почему после увольнения? Вопросов больше чем ответов, на которые должен дать президент.