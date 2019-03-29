Москвичи-новосёлы из литераторов: старое приспособленчество или новый реализм?

В стенах московских литсалонов разыгрывалась в нулевых и десятых годах немаловажная баталия - сражения стилей, за которыми стояли и идеологические мотивы. Либералов-западников теснили условные патриоты - сторонники сильной России и сильного государства (на примере советского) Захар Прилепин и Сергей Шаргунов к началу десятых годов, и особенно в период крымнашизации общественного сознания - смело говорили от имени государства, то есть в унисон с Путиным. Роман Сенчин, едва ли не первый в 1992-м году, задавший в малой прозе нотки нового реализма - примкнул к либеральному стану по итогам разгрома "Болотной коалиции" и всецело поддержал антикоммунистический, фашистский Евромайдан в Киеве 2014-го. Дорожки "патриотов" разошлись - но что стало со стилем, с направлением?

Кто был из вышеупомянутых писателей москвичом (хоть и временно, как Сенчин), им быть перестал - уехал в Свердловск, а вот кто-то, наоборот, устроился работать во МХАТе им. Горького, то есть москвичом стал, как Захар Прилепин. Государство в лице Мединского и Суркова всё же чем-то поделилось за помощь ему в донбасском надувательстве. Москвич же Шаргунов теперь имеет окна с воистину толстовским (если вспомнить батальные сцены "Войны и мира") видом на Кремль...

Кризис "нового реализма" в современной литературе и "мартышкин труд", производимый "творческими личностями", о котором говорил еще классик Д.Писарев. Самые перспективные представители нового реализма ушли в продажную буржуазную политику. Вчерашние лит-революционеры стали заседать в президиумах путинского "запасного аэродрома" ОНФ или в Госдуре, которую пытались в 2011-м разогнать - слушая внимательно доклады Медведева об успехах либеральных реформ... Радикальный же реализм, давший старт и реваншу соцреализма в нулевых, в лице его идеолога Дмитрия Чёрного - смотрит на это в древнерусской тоске.

В 2012-м скандировавший вместе с массами "Россия без Путина" Захар Прилепин - теперь, позабыв идеалы, воспетые в его же прозе "Санькя", ассоциирует Россию с "моим президентом" Путиным, совсем как Володин... Нет предела коллаборационизму и цинизму состарившихся в одночасье пустозвонов, воспевавших деидеологизированную революцию нацбольского образца нулевых годов.

Либералы-литераторы, премировавшие Прилепина в 2014-м за вполне вписавшуюся в их русло "Обитель", довольно потирают ладошки: проклятого большевизма реаниматоры (хоть и на словах, хоть и в книгах, но всё же) - теперь в обойме "абсолютно либерального лидера", стали системныи политиками - новреалисты ушли со сцены сражения стилей и мировоззрений, оставив её всё тем же посмодернистам девяностых, которые медленно, премия за премией, отыгрывают позиции. Слишвись с почвенничеством, "задонбасцы" просто примкнули к реформаторам "справа", с националистическими присказками.

Что будет дальше на арене сражения тлетворного, антисоветского постмодернизма и радикального реализма, сохранившего революционные идеалы большевиков для необольшевиков?

Об этом беседа литературоведов Анны Гранатовой и Дмитрия Чёрного - окончание встречи, посвящённой теме "от постмодернизма к новому реализму".

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