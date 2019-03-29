"Партия жуликов и воров" решилась на каминг-аут

Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть".

Бывшему губернатору предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве — часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о заключении договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости. Ишаев свою вину не признает. Сумма ущерба по делу составляет около пяти миллионов рублей...

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Странно, что арест Ишаева прошел как бы в тени другого ареста - бывшего министра без портфеля Абызова. Меж тем Ишаев более статусный "бывший" чем Абызов - он был полпредом президента в федеральном округе, это в нынешней табели о рангах куда выше, сопоставимо с вице-премьером. Не случайно некоторые полпреды одновременно находились и в статусе федерального вице-премьера.

И если с Абызовым все в целом ясно - молодой человек обладал личным состоянием примерно в 600 миллионов долларов, которое возникло, надо понимать, не из одних лишь благих намерений, и инкриминируемые ему 4 миллиарда рублей - сумма значительная, по курсу сегодня около 60 миллионов американских денег. Но Ишаеву, который такими личными средствами на респолагает и проживает не в Италии, а в Москве, вменяют в вину вообще какие-то оскорбительные 5 миллионов рублей. За аренду офиса «Роснефть» ежемесячно переплачивала, по версии следствия, более 100 тыс. рублей, вот и набежало... Явно не в деньгах дело.

- Пять миллионов за пять лет, да еще в составе группы лиц?! Да это малая часть моей зарплаты! Не могу понять, о чем идет речь! - Заявил Ишаев в суде.

И всюду интересы "Роснефти" - хоть на их заправках даже не заправляйся, еще обсчитаются рублей на десять, а потом пришьют уголовное дело...

Наверно, до него все же доведут, о чем идет речь. А широкой публике так и придется гадать, что происходит?

Нет, мы давно уверены, что "наверху все воры", и что правит страной "партия жуликов и воров". Но с чего это вдруг такой каминг-аут?

Хотя, говорят, когда немцы оккупировали часть нашей территории, то они справляли нужду, нисколько не смущаясь присутствием аборигенов - за людей они нас не считали. Так может и эти не считают нужным что-то прикрывать перед нами? Не люди же...

А.Б.