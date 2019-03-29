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Московский листок

Уволенные за неполиткорректный хохот из башкирского роддома врачи рассказали, сколько реально получали

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 0

медицина башкирия майские указы
Уволенные за неполиткорректный хохот из башкирского роддома врачи рассказали, сколько реально получали

Операционная санитарка в учреждении получает до 11 900 рублей в месяц, при том что минимальный размер оплаты труда в регионе составляет 11 280 рублей.  Многих санитарок в приказном порядке перевели в разряд уборщиц «Сейчас нас, санитарок, остались единицы, человек шесть, точно не скажу, врать не буду. В уборщицы перевели почти всю гинекологию и весь роддом», — рассказала изданию одна из работниц.

Врач в роддоме, со слов акушера-гинеколога Галины Дойниковой, получает около 20 тысяч рублей в месяц.

«На собрании перед советом сказала, что получила в расчет 56 и аванс 5 тысяч рублей, но это работая на две ставки и с восемью ночными дежурствами. Из них половина была в выходные дни», — отметила Дойникова. По ее словам, больше нее в учреждении нагрузка только у одного врача, который перекрывает 15 дежурств в месяц.

Другая врач — Лилия Касьянова — рассказала «Ленте.ру», что озвученную директором перед правозащитниками зарплату получают только те сотрудники, которые работают на три ставки.

«У нас есть несколько врачей, которые действительно столько получают. Они работают за троих по часам, то есть живут на работе, другими словами», — отметила она.

От редакции: В общем так всё, как мы ранее и говорили: несколько ставок суммируют и выдают за одну. В Москве - точно так же "считают" зарплаты учителей, которые из сил выбиваются. Но вот такого дружного хохота что-то от москвичей не слышно... Видимо, "есть что терять" - и на демарш они не отважатся. Загнанные в угол советские специалисты, воспитывающие и встречающие в роддомах, выхаживающие новые поколения - вот истинное отношение правящего класса к "Дорогим россиянам". Миллардеры Сечин, Миллер, Усманов - конечно же не так дороги силовигарху Путину, как башкирские акушерки. Без них государство устоит - а вот без кавалера всех орденов славы сырьевой империи Усманова - никак!

Д.Ч.

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