В Новосибирске директора Госархива Широкова уволили, а при Колчаке и вовсе расстреляли бы

Госархив Новосибирска лишился своего директора — Владимира Широкова уволили по неизвестной причине. Ранее Широков закрыл доступ к архивам КГБ.

О закрытии архивов стало известно от исследователя Дениса Карагодин, который разыскивал информацию о смерти своего предка, убитого по приказу НКВД. Он работал с рассекреченными архивами, но внезапно получил ответ, что доступ к ним закрыт «просьбе компетентных органов».

В госархиве причины увольнения директора не сообщают. Сейчас его пост занимает Алла Попенина, сообщает Коммерсантъ.

Отметим, что новый виток истерии по поводу "сталинских репрессий" связан в Новосибирске и окрестностях с попыткой нынешнего государства, возглавляемого экс-подполковником КГБ, отбелить до полной невиновности в массовых расстрелах рабочих, крестьян, партизанов Колчака и всё белое движение - интервентов, врагов Советской власти и трудового народа России.

Федеральная служба безопасности 21 марта сняла гриф «совершенно секретно» с архивного уголовного дела об адмирале Александре Колчаке. Этого решения добился петербуржец Дмитрий Остряков. Однако исследователи пока не могут ознакомиться с делом, поскольку адмирал Белой армии не реабилитирован, сообщает «Коммерсант».

В сентябре прошлого года Остряков направил в спецслужбу запрос о рассекречивании уголовного дела. В ноябре специалисты Центрального архива ФСБ России сообщили жителю Петербурга, что материалы архивного уголовного дела передали для экспертной оценки. Уже в этом году заместитель начальника Центрального архива Николай Иванов сообщил петербуржцу, что уголовное дело рассекретили. Однако узнать все его подробности не получится.

Адмирал Колчак был подвергнут политическим репрессиям, но не реабилитирован. - вот так теперь называют в самых высоких кабинетах приговор левоэсэеровского и меньшевистского суда...

Так что под такой громкий шумок реабилитации своих предков-беляков попытаются добиться и многие местные, "умученные от большевиков".

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