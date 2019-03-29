К компаниям "повара Путина" подали иски на 900 миллионов рублей

Компании, близкие к миллиардеру Евгению Пригожину получили 711 исков на примерно 900 млн рублей с 2011 года, сообщает издание "Проект" со ссылкой на материалы арбитражных разбирательств.

Первые претензии заказчиков к качеству питания появились в текстах решений в 2011 году. Споры возникали со структурами Минобороны, московскими школами, больницами и другими бюджетными учреждениями. Каждый четвертый суд компании Пригожина, выступавшие ответчиками, выигрывали.

Первый вид нарушений, на которые жаловались истцы - несъедобные ингредиенты. Школьники и военные находили в своих обедах червяков, тараканов, человеческие волосы, полиэтиленовые пакеты. Продукты периодически были гнилыми.

«К акту приложены фотоматериалы и записка учащихся 7 „В“ класса, опрошенных в присутствии педагога-психолога, согласно которым на обеде после 5 урока в 13 час. 45 мин. в порции второго блюда обнаружен маленький червяк в рисе», — такую претензию составили в московской школе № 166 в декабре 2016 года. В школе № 718 нашли фрагмент полиэтиленового пакета в оладьях летом прошлого года. У этих школ один и тот же подрядчик — ООО «Московский школьник».

По данным издания «Московский школьник» — один из лидеров госзаказа среди предположительно связанных с Пригожиным компаний. С 2011 года он заработал 11,6 млрд рублей. Самый большой доход — у «Комбината питания «Конкорд», который получил заказы на 36,3 млрд рублей.

Второй вид нарушений — инфицированная пища. Так в августе 2018 года прокуратура Западного военного округа признала отравление ротавирусом нескольких десятков солдат из воинской части № 02511. Проверку провели после обращения правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Организацией питания военных занималась компания «Главная линия»

В мае 2016 года экспертиза показала наличие сальмонеллы в пельменях "Элитные", хранившихся на складе войсковой части в Калининграде. За организацию питания отвечало ООО «СПб Кулинария», которую со структурами Пригожина связывают общие телефоны . В 2017 году структура Минобороны пыталась взыскать с «СПб Кулинария» 695 тысяч рублей, но отсудили только 400 тысяч.

Третьи виды претензий, согласно данным «Проекта», касаются размера порций и технологии приготовления. В отдельных случаях военнослужащие и школьники получали еду с задержкой, а некоторых порций вовсе не хватало.

В частности, Московский инженерный лицей «Интеллект» предъявил претензии «Комбинату питания Конкорд» на 1,4 млн рублей. В учреждении утверждали, что в 2016 году комбинат нарушал технологию приготовления рыбных тефтелей, салатов, условия хранения ряда продуктов и дал школьникам меньше, чем нужно было, горохового супа и вишневого компота. Из бюджета на организацию питания в течение трех лет потратили 47,2 млн рублей. «Конкорд» кормит учащихся лицея с 2016 года.

В 2018 году «Главная линия» выдавала военнослужащим меньшие порции, а в столовой войсковой части № 52096 в Московской области в столовой нашли просроченный суп «Конкорд». Претензии заказчика были частично удовлетворены.

Издание отмечает, что подобные претензии к организации питания могли бы закрыть любой компании доступ к бюджету. Но фирмы, предположительно аффилированные с «кремлевским поваром», продолжают получать государственные контракты. Компании, ставшие объектом исследования журналистов, за все время заработали на госзакупках 139 млрд рублей. Но часть услуг предоставлялась по субподряду, поэтому реальный заработок больше. Большую часть прибыли составили контракты по поставке школьного питания. Они поставляют питание не только в школы и воинские части, но и в больницы, детские лагеря, МЧС и даже лагерь «Артек» в Крыму.

В прокуратуре, Роспотребнадзоре, Минобороны изданию не стали комментировать факты, ставшие причиной судебных разбирательств. В пресс-службе "Конкорда" в ответ на обращение журналистов попросили "не загрязнять данным спамом почту". "По имеющейся в нашем распоряжении информации, „Проект“ является не чем иным как „интернет-помойкой“, не зарегистрированной в России как средство массовой информации и существующей на средства Госдепа США", - заявили в пресс-службе.