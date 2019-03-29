Все министры-капиталисты нынче на "прослушке" фэсбов, как Абызов?

Версия следствия о преступном сообществе под руководством экс-министра Михаила Абызова строится на материалах его телефонных переговоров, прослушивать его телефон начали по меньшей мере за два года до его задержания. Об этом рассказали источники РБК.

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года. По данным источников, знакомых с ходом расследования, телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годами. При этом события, с которыми связано уголовное дело, относятся к 2011-2012 годам.

По данным материалов, которые были оглашены 27 марта в Басманном суде во время ареста Абызова, версия следствия, согласно которой Абызов руководил преступным сообществом, строится на материалах прослушки телефонных переговоров между ним и гендиректором подконтрольной ему компании "Ру Ком" Николаем Степановым. Cам Абызов и его защитник Сергей Дрозда заявили, что расшифровка диалогов Абызова и Степанова не содержит данных, указывающих на существование такого преступного сообщества.

Адвокат Степанова Владимир Старинский заявил, что записанные ФСБ разговоры представляют собой беседы "на бытовые темы". Он также уточнил, что дело возбуждено на основе рапорта Службы экономической безопасности ФСБ России, а не по заявлению потерпевших.

Ранее Абызову предъявили обвинение в участии и создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии СКР, Михаил Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, "являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество" как минимум с пятью соучастниками. Это один из бывших руководителей бизнес-группы RU-COM 45-летний Николай Степанов, экс-гендиректор энергокомпании ОАО "Сибирская энергокомпания" (СИБЭКО) 50-летний Александр Пелипасов, 49-летний бывший глава компании ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС) Сергей Ильичев, 42-летний зампред совета директоров РЭС Максим Русаков и 49-летняя замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг.

"Путем обмана акционеров СИБЭКО и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей", - пояснила представитель СКР, отметив, что похищенные деньги "в полном объеме выведены за рубеж".

В СКР особо подчеркивали, что хищения, совершенные Абызовым и его сообщниками, "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны", в том числе Новосибирской области и Алтайского края.

Адвокаты фигурантов дела утверждают, что обвинение строится вокруг одной сделки, в ходе которой Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях, после чего продали акции ФГУП "Алмазювелирэкспорт" за 4 млрд рублей, направив деньги в офшорные компании.

Руководство ФГУПа посчитало, что стоимость сделки завышена. По оценкам следствия, "стоимость компаний составляла 186 026 718 рублей 11 копеек". Потерпевшими выступают руководство ФГУПа и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС, не знавшие об их противоправности. По словам адвокатов, их подзащитные утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Мне непонятна та грань, за которой для нынешних "органов" начинается преступление и необходимость прослушки. Что, меньше за рубежи РФ выводит любимец Путина Алишер Усманов или образцовый англичанин Роман Абрамович, тоже Путина друг? Может, я чего-то главного не понимаю в нынешнем государстве - но вот есть, например, и такой человек Алексей Миллер, близкий друг и воспитанник Чубайса, под недрёманым оком которого те же Арашуковы, целый бандитский клан, долгие годы "тырили газ" в своём регионе. Теперь заглядываем в конституцию - там записано, что все полезные ископаемые принадлежат нам, народу России, то есть Миллер только распорядитель нашего добра. Как они собираются возвращать украденное нам? Снизят тарифы? И вот он, Миллер очень плохо следил за добром - как начальник Арашукова-старшего. Почему Миллера не прослушивают, как прослушивали Абызова? Или же, наоброт, мы недооцениваем ФСБ, и она прослушивает вообще всех министров и топ-менеджеребцов Газпрома? Тогда спрашивается, сколько ФСБ нужно для этого средств и сотрудников?! И кто за это всё платит? Не сам ли Газпром, не сама ли силовигархия? В общем, такая выходит бессмыслица для нас, простых трудящихся - у них там, наверху, всё на воровстве нашего, всенародного и держится, и конфигурация власти это всего лишь форма перераспределения этого украденного? Страна под властью силовигархии деиндустриализрована, ничего толком не производит - кроме поставок газа и нефти развитым экономикам... С чего же тут иметь сверхприбыли? Чем и с кем делиться? А что правят нами воры разных уровней - теперь нет никаких соменний - просто им надо время от времени кого-то отдавать толпе на растерзание. Но те, кто десятилетиями тут тырил газ и нефть ждут, конечно, не нынешнего буржуазного суда - а суда революционного, и он будет!

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