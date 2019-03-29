Басаев предлагал Путину мир в Чечне взамен на жизни школьников в Беслане

Сайт "Правда Беслана" по требованию Роскомнадзора удалил страницу с ксерокопиями записок, которые передавали террористы из захваченной школы в Осетии 1 сентября 2004 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила редактор сайта, политтехнолог Марина Литвинович. По её словам, в письме ведомство ссылается на решение Никулинского суда Москвы от 2011 года, нашедшего в записке, адресованной Владимиру Путину, экстремизм.

По иску прокуратуры суд признал содержимое записки общественно опасным и решил засекретить эти материалы. Сайт временно удалил указанную в уведомлении ведомства страницу, а документ опубликовал повторно из-за его общественной значимости.

Записка подписана Шамилем Басаевым, который не был в Беслане, но взял на себя ответственность за организацию теракта. Она находится в материалах уголовного дела о захвате заложников в Беслане и оглашалась на суде, однако в интернете ее распространять запретили. Литвинович настаивает, что эта информация является общественно значимой и закрывать к ней доступ нельзя. По её мнению, эти документы доказывают, что захватившие школу террористы были готовы на переговоры с властями.

Личное послание Шамиля Басаева президенту России Владимиру Путину было передано ему через экс-президента Ингушетии Руслана Аушева и главу Северной Осетии Александра Дзасохова. Записка была озвучена прокурором Марией Семисыновой на заседании 19 января 2006 года, однако, как утверждает сайт "Правда Беслана", протокол, который зачитывала Семисынова, не полностью совпадал с фактическим текстом записки.

"Владимир Путин, эту войну начал не ты. Но ты можешь ее закончить, если тебе хватит мужества и решимости Де Голля", - говорится в записке, автор которой предлагает РФ "разумный мир на взаимовыгодной основе по принципу "Независимость в обмен на безопасность". Сообщается, что в случае вывода войск и признания независимости Чеченской Республики Ичкерия чеченская сторона обязуется не заключать политических, военных и экономических союзов против России, не размещать на своей территории иностранные военные базы, не поддерживать и не финансировать группы или организации, ведущие вооруженную борьбу против России, а также войти в состав СНГ и гарантировать отказ всех мусульман России от вооруженных методов борьбы против Российской Федерации, как минимум на 10-15 лет, при условии соблюдении свободы вероисповедания. "Мы предлагаем тебе мир, а выбор за тобой", - заключается в записке.

Ранее уже сообщалось, что президент Путин был готов вывести войска из Чечни и дать республике автономию. Об этом 8 сентября 2004 года заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" президент всемирного благотворительного фонда "Дети и молодежь против терроризма и экстремизма" Николай Мосинцев-Озеранский. Однако позднее, уже после Бесланской трагедии, Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика федеральных властей в Чечне изменению не подлежит. Путин также утверждал, что между российской политикой в Чечне и событиями в Беслане нет никакой связи.

От редакции: А теперь сравним то, что предлагал Басаев (не обладая, конечно, всей полнотой власти, но контактируя с Масхадовым) с тем, что в итоге предложили Кадыровы. Понятно, что московское нефтяное лобби эту войну - так вот, внезапно - заканчивать не собиралось. И конечно же не свобода вероисповедания и наличие иностранных военных баз выступали тут решающим фактором - о, наивный Басаев! Первая Чеченская отличалась от Второй главным: при Дудаеве нефть была централизована, подконтрольна ему одному, и должна по его замыслу была стать достоянием суверенной Ичкерии ("ичкерИи" - как выговаривал это название пьяный Ельцин).

Более того, даже в 1995-м, когда Ельцин своим указом разогнал колхозы и совхозы, в Ичкерии ГСМ распространялись по госхозам (такое было название) централизованно, поскольку нфть была в руках сепаратистов. Но вот тут-то у них и нарисовалось слабое место: с гибелью Дудаева начался делёж нефти, возникло несколько кланов "чёрных нетяников", они стали воевать и между собой, поэтому варяги так успешно и вклинились со Второй Чеченской, и сам народ в итоге выбрал из двух зол меньшее: Лукойл, Транснефть и Роснефть оказались спокойнее, нежели поджигающих скважины "чёрных нефтяников" родимого племени.

Видимо, нефтяной вопрос, главный, не случайно из этого послания не оглашается. Обсуждается какая-то надстроечная мишура - однако она-то полностью совпадает с тем, что в итоге получил клан Кадыровых, который и в Москве сочли самым подходящим для управления Чечнёй. Бюджет - такой, какого и громадные регионы РФ не имеют, зато родимая для силовигархии Труба - имеет в Чечне статус преторианской неприкосновенности, начиная с Грозненского НПЗ, который Рамзан всё хочет да не может выторговать обратно у Сечина. Ну и, спрашивается, что мешало договориться с Басаевым, не жертвуя жизнями детей? Чем "кадыровский мир" отличается ныне от его проекта?..

"С террористами переговоров не ведём" - так вели же! Хватит уже врать систематически согражданам. И в "Норд-Осте" вели переговоры тайные - откуда бы узнали про автобус, который террористы планировали подогнать к Красной площади и расстреливать выбрасываемых из него?.. Но и здесь оказалось легче потравить "новым" газом зрителей вместе с шахидками.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР