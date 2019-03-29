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Московский листок

Силовигархия перераспределит между "своими" компании, строившие газопроводы и Крымский мост

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 0

газпром силовигархия санкции
Силовигархия перераспределит между "своими" компании, строившие газопроводы и Крымский мост

"Газпром" договаривается о выкупе получателей многомиллиардных контрактов на строительство газопроводов и Крымского моста - "Стройгазмонтажа" и "Стройтранснефтегаза". Это должно помочь монополии снизить санкционные риски, сообщает РБК.

Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков - компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко. Как рассказали источники, близкие к "Газпрому", обе сделки могут быть закрыты до конца года, а уже в апреле "Стройгазмонтаж" возглавит топ-менеджер "Газпрома" Станислав Аникеев.

"Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" известны своим участием в крупнейших инфраструктурных проектах. "Дочка" "Стройгазмонтажа" строила Крымский мост (общая стоимость проекта - 228 млрд руб.). Обе компании были подрядчиками при строительстве газопровода "Сила Сибири" и сейчас принимают участие в строительстве "Северного потока-2". Стоимость этих проектов оценивается более чем 1 трлн руб. и €9,5 млрд соответственно.

В мае прошлого года аналитики Sberbank CIB Алекс Фэк и Анна Котельникова заявили в клиентском отчете, что "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" являются главными выгодоприобретателями строительства газопроводов "Силы Сибири", "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Отчет вызвал скандал: Алекс Фэк был уволен, а глава Сбербанка Герман Греф вынужден был извиниться перед главой "Газпрома" Алексеем Миллером и "всеми людьми, кого затронули эти необоснованные выводы".

Компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик "Газпрома" - "Газстройпром", которому уже отошли активы третьего по величине подрядчика "Газпрома" - "Стройгазконсалтинга". В случае завершения сделок с Ротенбергами и Тимченко компания окажется крупнейшим подрядчиком монополии. В 2015-2018 годах "Стройгазмонтаж", "Стройтранснефтегаз" и "Стройгазконсалтинг" получили подряды от "Газпрома" почти на 1,5 трлн руб. Цена покупки активов и схема финансирования не раскрывается.

По данным экспертов, не исключено, что выкуп подрядных компаний позволит "Газпрому" увеличить долю на рынке Европы и устранить все возможные поводы для критики, в том числе из-за подсанкционных подрядчиков. К тому же сделка выглядит логичной в контексте недавних стараний правительства усилить контроль за инвестпрограммами компаний.

С другой стороны, эксперты признаются, что им не вполне понятно, почему "Газпром" пошел на это именно сейчас, а не в начале 2014 года, когда компании Ротенберга и Тимченко попали под санкции ЕС и США. "Вероятно, есть некие бизнес-договоренности, о которых нам пока неизвестно", - говорит юрист Quorus GmbH Евгений Жилин, полагая, что, выкупая компании у фигурантов санкционных списков, "Газпром" может взять на себя риск вторичных санкций. Представители Ротенберга и Тимченко, а также "Газпрома" ситуацию не прокомментировали.

От редакции: Все эти рокировочки, производимые на глазах нищающего народа - мало что меняют, и вряд ли могут выдаваться за патриотические. Газпром, как неизменный поставщик газа даже в США (и они нам будут про "новую холодную" что-то говорить при этом!) и в ЕС - конечно, никогда не попадёт под санкции, ведь российский газ благодаря щедрости силовигархии питает индустрии Германии и других стран ЕС. Но вот то, что Тимченко и Ротенберг, друзья Путина, лишаются части собственности - интересно, конфигурация приватизированного таким образом меняется, снова немного централизуется, а нам самое время вспомнить, как освобождали от налогов этих мультимиллиардеров всякие Арашуковы в Совете Федерации. Не помните уже? Маневрировать в убыток России эти правящие паразиты - умеют!

В 2017-м было дело, ровно два года назд. Совет Федерации 29 марта одобрил "закон Тимченко" - принятый силами единороссов Госдумы документ, который освобождает от уплаты налогов в России физических лиц, находящихся под иностранными санкциями. Об этом сообщается на сайте Совфеда. Сенаторы одобрили изменения в главу 23 части второй Налогового кодекса в части определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций. Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, "если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, то такое физическое лицо, независимо от срока фактического нахождения в РФ, может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом РФ".

Д.Ч.

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