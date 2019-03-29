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Московский листок

Автора песни "Убить президента" посадили на три года за нароктики

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 1

фемида полицейщина силовигархия

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил музыканта Вячеслава Елисеева к трем годам колонии общего режима по делу о наркотиках. Об этом сообщила "МБХ медиа" жена подсудимого Оксана Елисеева.

"Была переквалификация статьи со сбыта на хранение. В итоге дали три года реального срока. Обжаловать пока не будем", - сказала Елисеева. Как уточнил в интервью "Медиазоне" адвокат Сергей Николаев, изначально Елисеева обвиняли в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК), однако в итоге дело переквалифицировали на хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК). Гособвинение запрашивало для Елисеева 11 лет лишения свободы.

Между тем в отношении Елисеева расследуется еще одно уголовное дело о призывах к терроризму, признаки которого суд усмотрел в написанной им песне "Убить президента". Большинство ее куплетов завершаются словами "Убить президента" и звуком автоматной очереди, а последний - фразой "Россия будет свободной, а Путин будет казнен". Как написал сам Вячеслав Елисеев из СИЗО, песня была написана в 2012 году "в связи с озабоченностью резкой радикализацией протестов и общей озлобленностью народа против власти".

Как говорит Оксана Елисеева, с 2015 по 2017 год ее муж работал главой юридического департамента завода "Пульсар", который входит в структуру госкорпорации "Ростех". Примерно через полгода после приема на работу Елисеев поссорился с коммерческим директором "Пульсара" Сергеем Рудаковым, а после того, как он уволился из организации, в квартиру Елисеевых пришли силовики, которые забрали из дома всю электронную технику. Обыск прошел в рамках доследственной проверки композиции "Убить президента".

По словам Елисеевой, следователь несколько раз выносил отказы в возбуждении уголовного дела, однако каждый раз их отменяла прокуратура. В итоге 21 декабря 2018 года в отношении ее мужа возбудили дело о публичных призывах к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК), которое грозит музыканту сроком до четырех лет лишения свободы. По версии следствия, записав песню "Убить президента" и опубликовав клип на нее, Вяча совершил "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента Российской Федерации".

К этому времени Елисеев уже больше двух месяцев находился в СИЗО - в октябре того же года его задержали в Лосиноостровском районе Москвы с тремя свертками, в которых находились амфетамин, гашиш и марихуана. По словам адвоката музыканта, наркотики он покупал для собственного употребления: жена Елисеева заявила, что он принимал запрещенные препараты, так как казался самому себе слабым и "хотел быть героем".

Когда уже арестованному Елисееву предъявили обвинение в призывах к терроризму, он решил, что дело возбуждено из-за заявления его бывшего коллеги Рудакова: дата начала проверки совпала со временем ссоры. По словам Вячеслава, он видел в документах цитаты из заявления, в котором утверждалось, что "на оборонном предприятии работает террорист", а уголовное дело стало местью за активную политическую позицию музыканта, и заявляет, что его отношение к власти является критическим, но не радикальным.

От редакции: Слушайте, так не тот ли это Вяча, который выступал на ЧЕ-фесте (устраивала ННТК) вместе с нами в 2009-м году, в кантри-рок-клубе позади центра на Дубровке (злополучно известного как "Норд-Ост"? На двенадцатиструнке подыгрывал сам себе, правда, а не рэповал... Однако сам по себе клип, приведённый выше никакой конкретики не несёт - мало ли президентов в мире и в России? Есть бывшие, есть у корпораций президенты и так далее. И неясно, как связаны наркотики, за которые официально осудили - и песня? Вроде она-то не про наркотики и вполне трезвомыслящим спета?.. Как всегда - куча, в которой пытаются смешать политику и компромат (наркотики в данном случае, которые, как правило, подбрасывают именно таким, политически опасным для правящих гадов певцам).

И непонятно, что в таком случае делал данный неблагонадёжный по мнению суда кадр в Ростехе у Чемезова? Они же там всех пробивают по базе. Уж на что Чемезов должен быть кадрово прозорлив! Не даром же миллиардер-то?! Силовигарх Чемезов вот владеет квартирой в бывшей гостинице "Москва" - там тоже может клипы снимать... Короче говоря, на данный момент ясно, что засудили творческого человека - не за песню, но как бы попутно песню осуждая. Свобода слова и творчества такимЧтоб другим неповадно было даже намекать. Узнаётся "дело Сети", в котором антифашизм выдают чуть ли не за терроризм.

Дмитрий Чёрный, рок-коммуна

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2066 написал 29.03.2019 17:58
https://vk.com/video15216916_171610097
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