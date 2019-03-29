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Московский листок

Более десяти миллионов крестьянок ожидает пересмотр 8-часового рабочего дня

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 2

либералы реформы минтруд
Более десяти миллионов крестьянок ожидает пересмотр 8-часового рабочего дня

Минтруд действительно обсуждает отмену или изменение пунктов закона, согласно которому женщины в селах работают 36 часов вместо положенных 40. Об этом РБК сообщили в ведомстве в ответ на материал «Известий» о возможной отмене сокращенной рабочей недели.

По данным газеты, в ближайшее время Российская трехсторонняя комиссия (РТК) будет рассматривать отдельные пункты первого постановления Верховного совета РСФСР 1990 года «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Издание утверждает, что речь в том числе идет о пункте о сокращенном рабочем дне: сейчас женщины в селах работают 36 часов в неделю при норме в 40 часов без понижения зарплаты. По подсчетам «Известий», увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 млн женщин.

В плане РТК, который есть в распоряжении РБК, обсуждение запланировано на март. При этом в Минтруде РБК не подтвердили, что обсуждаться будет именно пункт о сокращенном рабочем дне. Там подчеркнули, что обсуждение проводится с консультациями с профсоюзами, работодателями и правительством.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — сказала заместитель председателя профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ Галина Юрова.

В профсоюзе выступают против инициативы, отмечая, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.

Данный вопрос включен в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года.

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Всего комментариев к статье: 2
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ДИРЕКТОР ФСБ БОРТНИКОВ - ПИДРИЛА ПАССИВНЫЙ, РЕПОСТ
правда.ру написал 29.03.2019 19:33
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ, ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН, НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И СОВМЕСТНО С ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРАМИ ТТК..., БЛОКИРУЕТ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ !?!
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G7(8)...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html и https://planejj.livejournal.com/263.html и https://tsarstvojj.livejournal.com/342.html
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ВНИМАНИЕ !!! Лубянские кибер клоуны, модифицируют и искажают интернет трафик таким образом, что после открытия избранного сайта, в его содержимом появляется сторонняя информация о тяжких заболеваниях. Это не сторонняя и не внутренняя реклама данных сайтов! Модифицируюятся пакеты данных (html,css,JS,php...) проходящие через серверы ОПГ ФСБ, причем TCP флаги корректные. Идет массивное внушение...
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(без названия)
kirilis написал 29.03.2019 18:42
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
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