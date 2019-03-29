Более десяти миллионов крестьянок ожидает пересмотр 8-часового рабочего дня

Минтруд действительно обсуждает отмену или изменение пунктов закона, согласно которому женщины в селах работают 36 часов вместо положенных 40. Об этом РБК сообщили в ведомстве в ответ на материал «Известий» о возможной отмене сокращенной рабочей недели.
По данным газеты, в ближайшее время Российская трехсторонняя комиссия (РТК) будет рассматривать отдельные пункты первого постановления Верховного совета РСФСР 1990 года «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Издание утверждает, что речь в том числе идет о пункте о сокращенном рабочем дне: сейчас женщины в селах работают 36 часов в неделю при норме в 40 часов без понижения зарплаты. По подсчетам «Известий», увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 млн женщин.
В плане РТК, который есть в распоряжении РБК, обсуждение запланировано на март. При этом в Минтруде РБК не подтвердили, что обсуждаться будет именно пункт о сокращенном рабочем дне. Там подчеркнули, что обсуждение проводится с консультациями с профсоюзами, работодателями и правительством.
«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — сказала заместитель председателя профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ Галина Юрова.
В профсоюзе выступают против инициативы, отмечая, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.
Данный вопрос включен в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года.
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правда.ру написал 29.03.2019 19:33
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ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G7(8)...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html и https://planejj.livejournal.com/263.html и https://tsarstvojj.livejournal.com/342.html
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ВНИМАНИЕ !!! Лубянские кибер клоуны, модифицируют и искажают интернет трафик таким образом, что после открытия избранного сайта, в его содержимом появляется сторонняя информация о тяжких заболеваниях. Это не сторонняя и не внутренняя реклама данных сайтов! Модифицируюятся пакеты данных (html,css,JS,php...) проходящие через серверы ОПГ ФСБ, причем TCP флаги корректные. Идет массивное внушение...
kirilis написал 29.03.2019 18:42