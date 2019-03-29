Соглашение о выходе Англии из ЕС третий раз отклонено британским парламентом

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit), передает ТАСС. Против сделки, которую вынесло на голосование правительство премьер-министра Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали ее 286 народных избранников. Голосование проводилось в тот день, когда страна изначально должна была покинуть ЕС.

Принятие сделки означало бы, что у депутатов было бы время до 22 мая, чтобы согласовать все остающиеся вопросы, связанные с "разводом" с ЕС, а Великобритания покинула бы европейское сообщество в упорядоченной форме менее чем через два месяца.

Теперь же риск "жесткого Brexit", то есть без сделки вовсе, возрастает. Евросоюз уже предупреждал, что, если британские депутаты не одобрят сделку на этой неделе, то страна покинет ЕС 12 апреля. Другая оставшаяся возможность - участие Великобритании в выборах в Европейский парламент в конце мая, за которым последует продление переговоров как минимум до конца текущего года.

Тереза Мэй, выступая после голосования, отметила: "Последствия от решения Палаты общин буду серьезными. Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля, всего через 14 дней. Времени для согласования или ратификации сделки недостаточно, а Палата общин ранее указала на то, что не примет выход страны без сделки. Так что нам придется согласовать альтернативные пути движения вперед. В понедельник парламент продолжит процесс, чтобы понять, есть ли устойчивой большинство для какого-нибудь альтернативного варианта соглашению о выходе из ЕС", - сказала она.

585-страничный документ, который отклонили депутаты , содержит все те же пункты, многие из которых ранее вызывали столь жесткое неприятие британских законодателей. Так, в нем прописан механизма "бэкстопа" - режима поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. При этом отмечается, что Великобритания и ЕС немедленно начнут работу по его замене альтернативными соглашениями до конца декабря 2020 года. В случае же Brexit без сделки Великобритания одновременно перестанет быть членом таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, а на британские товары, продаваемые на европейском рынке, будут введены пошлины.

Brexit без сделки может на время затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

10 апреля пройдет экстренный саммит ЕС по ситуации вокруг выхода Великобритании из сообщества после провала соглашения с Брюсселем, написал в пятницу в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

"В свете голосования против Соглашения о выходе Палатой общин я принял решение созвать Европейский совет по Brexit 10 апреля", - заявил Туск. Еврокомиссия - высший орган исполнительной власти ЕС - также сообщила, что сожалеет об очередном провале соглашения о Brexit в Палате общин британского парламента и считает, что это решение повысило вероятность неорганизованного выхода.

"Еврокомиссия сожалеет о результатах голосования. Теперь Великобритания должна определиться, как она намерена двигаться дальше по Brexit, - заявил представитель ЕК. - Эта ситуация делает более вероятным неорганизованный выход без соглашения".

В соответствии с решением прошлого саммита ЕС 21-22 марта в случае провала соглашения Лондон должен до 12 апреля будет определиться о своих дальнейших действиях: либо признать провал переговоров и выйти без соглашения, либо просить длительную отсрочку как минимум на год с участием в выборах в Европарламент 23-26 мая, чтобы придумать новую формулу выхода из ЕС, либо начать подготовку к повторному референдуму о выходе.

Курс британского фунта упал в пятницу после голосования, свидетельствуют данные валютных торгов.

Сразу после объявления итогов фунт, который днем достигал уровня 1,31 доллара за единицу, снизился до отметки 1,30 доллара за фунт, пробив психологически важную отметку впервые с 11 марта.

Напомним, тысячи человек вышли 28 марта на улицы британской столицы с требованием вынести соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза на всенародный референдум. Участники марша прошли от Гайд-парка в сторону Парламентской площади. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit, и мы хотим сказать своё слово о нашем будущем" — написали накануне организаторы марша в Twitter.

Выход Британии из ЕС должен был состояться уже 29 марта. Однако парламент проголосовал против соглашения Лондона с Брюсселем по условиям расставания. На состоявшемся накануне саммите ЕС Британии была дана отсрочка по «разводу» с ЕС до мая 2019 года.

Возможное решение британского парламента вновь отказать в поддержке договоренности о выходе Великобритании из Евросоюза приведет к Brexit без сделки. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, прибыв на саммит лидеров стран Европейского союза.

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