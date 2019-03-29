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Латвия не отстаёт от Путинской России в притеснении трудящихся

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 0

латвия пролетариат буржуазия рабочий класс сейм
Латвия не отстаёт от Путинской России в притеснении трудящихся

В четверг 28 марта Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к Закону о труде, согласно которому за сверхурочные будет позволено доплачивать 50% вместо 100%, — в том случае, если отрасль заключила генеральное соглашение о зарплате. Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис отказался провозглашать поправки и вернул их на дальнейшую доработку.

Поправки гласят, что в случае, если отрасль заключает генеральное соглашение и минимальная зарплата в ней по крайней мере на 50% больше, чем установленная государством, то работодатель может оплачивать сверхурочные не в 100% объеме, а в 50%.

Если рабочие и вообще наёмные работники Латвии и дальше будут игнорировать призывы к объединению и профсоюзную борьбу за свои интересы, то недалёк тот час, когда сверхурочные и вовсе будут оплачивать как простые часы. А если учесть, что зачастую сверхурочная работа, вопреки закону, является обязательной на предприятиях, то рабочий день будет фактически удлинён до 12—16 часов как при самодержавии.

Напомним, и Россия Путинская почти синхронно с "недружелюбной", но столь же капиталистической Латвией правит трудовое законодательство. Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает вопрос об увеличении продолжительности рабочего времени женщинам, трудящимся в сельской местности, на четыре часа в неделю, сообщает в среду газета «Известия». В настоящее время они работают 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную заработную плату.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — сказала заместитель председателя профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ Галина Юрова.

Помните, капитал будет наступать постоянно, пока не получит сдачи!

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